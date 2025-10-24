Отборът на Община Смолян завоюва първо място на приятелски футболен турнир, организиран от полицията

Първи приятелски футболен турнир между организации работещи съвместно на територията, обслужвана от РУ –Смолян се проведе днес на Многофункционалната спортна площадка в града.

Майсторство на терена показаха отборите на : ТПДГС, РУ- Златоград, 101-ви Алпийски полк, РД ПБЗН, РУ -Смолян, Съдебна охрана и Затворническо общежитие, Община Смолян и РУ- Мадан.

След оспорвана надпревара и много футболни емоции на първо място се класира отборът на Община Смолян, а специална награда за най-добър вратар на турнира получи Митко Мазаров. На второ място е отборът на 101 –ви Алпийски полк, а на трето тима на РУ-Мадан.

Футболната надпревара наблюдаваха председателят на Общинския съвет Димитър Кацаров, зам.-кметът инж.Мариана Цекова и директорът на АИО в Община Смолян Емил Дурсев. Те подкрепяха нашите футболисти, които демонстрираха класа на терена.

Организаторът на спортната надпревара гл.инспектор Костадин Бундов, началник на РУ-Смолян, награди победителите във футболния турнир. Той им благодари за участието като им пожела здраве и много успехи.

Facebook

Twitter



Shares