Отбелязват 142 години от освобождението на Сливен

На 17 януари ще бъдат отбелязани 142 години от освобождението на Сливен от османско иго.

От 11.00 часа на площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“ ще се проведе ритуал-поклонение, който включва заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен по повод освобождението на Сливен. Ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност в памет на героите, отдали живота си за освобождението на Сливен. Проявата се организира от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия и Военно формирование 22220. Членовете на Регионален клуб „Хаджи Димитър“ към Национално дружество „Традиция“ ще участват с почетен караул и залп. В проявата ще се включи и хорът при Руско дружество „Отчий дом“ и Българо-руски пенсионерски клуб „Славяне“.

От 12.00 часа на булевард „Ген. Скобелев“, до ДТ „Стефан Киров“, ще бъдат поднесени цветя пред бюст-паметника на ген. Михаил Дмитриевич Скобелев.