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Региона 

Отбелязват 142 години от освобождението на Сливен

Недялко Тенев

На 17 януари ще бъдат отбелязани 142 години от освобождението на Сливен от османско иго.

От 11.00 часа на площад „17 януари“ в квартал „Клуцохор“ ще се проведе ритуал-поклонение, който включва заупокойна молитва в памет на загиналите и благодарствен молебен по повод освобождението на Сливен. Ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност в памет на героите, отдали живота си за освобождението на Сливен. Проявата се организира от Община Сливен, в партньорство със Сливенска митрополия и Военно формирование 22220. Членовете на Регионален клуб „Хаджи Димитър“ към Национално дружество „Традиция“ ще участват с почетен караул и залп. В проявата ще се включи и хорът при Руско дружество „Отчий дом“ и Българо-руски пенсионерски клуб „Славяне“.

От 12.00 часа на булевард „Ген. Скобелев“, до ДТ „Стефан Киров“, ще бъдат поднесени цветя пред бюст-паметника на ген. Михаил Дмитриевич Скобелев.

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