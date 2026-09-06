Отбелязваме 141 години от Съединението на България

Областният управител на Стара Загора доц. д-р Калоян Дамянов участва в тържественото отбелязване на 141 години от паметния акт – Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Церемонията се проведе в Чирпан по покана на кмета на общината Ивайло Крачолов снощи.

Събитието събра представители на местната власт, институции и граждани, които отдадоха почит към историческото дело на българския народ и значимостта на Съединението като символ на национално единство и държавност.

Шести септември е двоен празник за Чирпан – Денят на Съединението е и официален празник на града. Чирпан е третият по големина град в област Стара Загора и важен административен, културен и стопански център със свои традиции, история и характер.

„За мен като областен управител е важно всеки град и всяка община в областта да усещат подкрепата на държавата и да имат възможност да развиват своя потенциал. Чирпан заслужава своето достойно място в развитието на област Стара Загора“, заяви доц. д-р Калоян Дамянов.

„Историческият смисъл на 6 септември остава непреходен. Преди 141 години българите показват, че когато националният интерес стои над различията, България може сама да определя своето бъдеще“, отбеляза още областният управител.

Днес областният управител ще участва в общоградския ритуал, организиран от Община Стара Загора и Втора Тунджанска механизирана бригада с полагане на венци и цветя от 10.30 ч. пред паметника „Защитниците на Стара Загора“ в парк „Пети октомври“. От 11.00 ч. ще започне празничен концерт на площада пред Общината на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“.

Съединението ще бъде отбелязано тържествено и в шест села от общината, за които 6 септември е празничен ден и традиционно се чества като празник на населеното място. Прояви са предвидени в Пряпорец, в Остра могила, Сладък кладенец, Малко Кадиево и Християново, Стрелец.