Отбелязваме 140 години от победата в Сръбско-българската война със събития под патронажа на областния управител Драгомир Драганов

С поредица от събития под патронажа на областния управител на Русе Драгомир Драганов в крайдунавския град ще отбележат 140 години от победата в Сръбско-българската война.

Всички те са предвидени за този четвъртък /27 ноември/ и се организират от клуб „Родолюбие“ при Военен клуб – Русе на Регионалния съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва /РСОСЗР/ и със съдействието на началника на Регионалното управление на образованието /РУО/ д-р Росица Георгиева. От 15.00 часа ще се състои кратка церемония по полагане на венци и цветя пред Паметника на загиналите в Сръбско-българската война, а половин час по-късно от 15.30 ч. ще се проведе кръгла маса с ученици, на която ще бъдат представени малко известни факти и данни за исторически личности, свързани с посочения времеви период и изиграли важна роля както в успешния край както на войната, така и на политическия акт на Съединението. В рамките на мероприятието е предвидено да бъде представена и изложбата „Русенци в защита на Съединението и Сръбско-българската война“ на Народно читалище „Стефан Караджа 2018“ във фоайето на Военния клуб. „Днес заставаме пред историята не като свидетели, а като наследници. Наследници на един подвиг, който преди повече от век не просто защити границите на България, а утвърди правото ни да бъдем народ със собствен път, собствен глас и собствена съдба“, коментира Драганов. „Сръбско-българската война от 1885 година е повече от военен сблъсък. Тя е изпитание за младата ни държава, за нейните институции, за нейната армия и за нейния народ. България тогава беше в началото на своя независим път – още несигурна, още оформяща се и все пак, когато над нашите граници се надигна заплаха, тази същата млада държава показа зрялост, която изненада света“, заяви от своя страна председателят на клуб „Родолюбие“ към РСОСЗР – Русе майор о.з. Евгени Алексиев.

Сред участниците в кръглата маса ще бъдат заместник-директорът на Регионалния исторически музей в Русе и специалист по „Нова история“ Ренета Рошкева, която ще говори за участието на лекарите в Сръбско-българската война, както и заслужил доц. Живодар Душков, добре познат на русенци изследовател, краевед, поет, публицист и университетски преподавател, който ще разкрие факти за Сръбско-българската война и Дунавската флотилия в стиховете на Павел Кузминский. Д-р Надежда Цветкова, която е главен експерт в „Държавен архив“ – Русе ще представи дигитализираната кореспонденция между Захари Стоянов и Никола Обретенов, съхранена в „Държавен архив“ – Русе, автентичен прочит на събитията, а Николай Чакъров, който пък е главен учител по „История и цивилизация“ в Средното училище с преподаване на немски език „Фр. Шилер“, ще разкаже подробно за Съединението и Сръбско-българската война в българските учебници по история (80-те години на ХХ в. – 2021 г.). Преподавателят по история в едно от най-големите училища в страната СУ „Васил Левски“ и председател на Регионален клон „Ангел Кънчев“ – Русе при Национално дружество „Традиция“ Мартин Календжиев ще представи малко известни факти за русенския принос в победата в Сръбско-българската война.

