Отбелязваме 107 години от Дойранската епопея

 Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и председателят на Общински съвет – Плевен доц. д-р Иван Малкодански почетоха днес подвига на загиналите преди 107 години воини в славната Дойранска епопея с поднасяне на венци и цветя пред паметника на Девета пехотна плевенска дивизия на пл. „Свободата“.

През септември 1918 г. край Дойран Българската армия води една от най-славните битки в историята си и записва от най-героичните страници в националната военна история.

     На 16 септември 1918 г., частите на Антантата започват масирано настъпление срещу Дойранската позиция, която е защитавана от Девета плевенска дивизия. На 18 септември Девета дивизия с части на 11-а дивизия и Планинската дивизия, под командването на генерал Владимир Вазов успяват да удържат мощните атаки на британски и гръцки войски. Силите на Съглашението имат числено превъзходство – десетки хиляди души и артилерия, но българите, разположени по добре укрепените позиции над Дойранското езеро, отблъскват всяко настъпление.

     Тежките боеве са на 18 и 19 септември. Противникът дава хиляди жертви, докато българските загуби са в пъти по-малки. Победата при Дойран не променя изхода на войната, но остава символ на храброст и жертвоготовност, а генерал Владимир Вазов ще бъде запомнен като „Победителят от Дойран“ завинаги.

     Поклон пред паметта на предците ни, отдали живота си за България!

     Граждани, представители на институции и организации в Плевен имат възможност да засвидетелстват своята почит към героите от Дойранската епопея през целия ден.

