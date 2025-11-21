Отбелязаха Деня на християнското семейство с тържествен концерт в Русе

Областният управител Драгомир Драганов: Семейството не е просто социална структура, а морален компас,

който ни насочва дори в най-трудните ни моменти

С тържествен концерт в Пленарна зала тази вечерРусенската света митрополия отбеляза Въведение Богородично и Деня на православната християнска младеж и семейство. Инициативата се провежда с благословението на Негово Високопреосвещенство митрополит Наум и подкрепата на Регионалното управление на образованието /РУО/, а сред гостите бяха областният управител Драгомир Драганов, заместникът му Георги Георгиев, кметът Пенчо Милков, началникът на РУО д-р Росица Георгиеваи Никополският епископ Негово Високопреосвещенство Монсеньор Страхил Каваленов. „Въпреки динамиката на модерния живот, семейството остава една от най-важните и устойчиви опори на обществото. То е първото място, в което човек среща любов, подкрепа и принадлежност – ценности, които стават още по-значими на фона на бързите технологични промени и нарастващите предизвикателства пред нас. Семейството играе ключова роля в изграждането на личността. В него се формират основни качества като уважение, отговорност, съчувствие и толерантност. То учи на ценности, които не остаряват – независимо от времето и обстоятелствата. Семейството осигурява чувство за стабилност и подкрепа, което помага на човек да се справи с житейските трудности. Семейството не е просто социална структура – то е коренът, от който черпим сила и моралният компас, който ни насочвадори в най-трудните ни моменти“, каза в словото си областният управител Драгомир Драганов. По негови думи днес, когато много хора живеят под натиска на очаквания, несигурност и непрекъснато сравнение, семейството е мястото, където можем да бъдем приети такива, каквито сме. „Взаимната грижа и уважение в семейната общност са основата, върху която се изгражда по-солидарно и хармонично общество“, допълни Драганов.

„Възпитаваме в децата ценност за отношение към семейството, защото то е т.нар. малка църква. В нея за първи път детето получава знанията за добро и зло, за обич и уважение, за почит към родителите, затова да се отнася към другите, както иска да се отнасят към него. Ако тези деца не получават в ранна възраст това възпитание в семейството, после трудно могат да се изградят в училище като добри хора. Семената на добротата, на отношението към другия, на емпатията, се полагат в семейството“, каза началникът на Регионалното управление на образованието в Русе д-р Росица Георгиева, с чиято подкрепа се проведе днешният празник.

„Всички ние виждаме благият поглед на Бога към човека, ние християните живеем с радостта от тази грижа, с изпращането на Божия син тук на Земята. Началото на това голямо и дългоочаквано дело започва на този ден, като показва Господ величието, достойнството и честта, за която е подготвена неговата майка – Света Богородица“, заяви епископ Макарий. Той допълни, че изкачването на Божията майка самичка до храма и внасянето ѝ в най-святото място на храма е посочване, че това дете е специално и че има особена сила и особена роля в живота на цялото човечество“. „Семейството е мястото, където най-лесно заслужаваме Божията благост и Божията помощ. Да почиташ, обичаш и да се грижиш за майка си и баща си е важно, за да ти бъде добре и да живееш дълго на Земята. Нека да намерим начин към изпълнението на тези прости съвети. В лицето на Божията майка – на нейното послушание към родителите ѝ, на тяхната грижа към нея – всичко това са именно тези образи, от които можем да вземем пример за това как нашето семейство може да е живо и благословено в Господа. Не трябва само празнично да се наричаме християни, а всеки ден да показваме отношението си към другите“, категоричен бе епископ Макарий.

По думите на кмета Пенчо Милков това е един от празниците, които трябва да носим дълбоко в душата си, защото те ни характеризират като българи и християни. „Семейството не е само родители и деца, нека да мислим, че семейството е всеки ближен до нас и когато започнем да се държим с ближните както с любими, тогава светът ще бъде такъв какъвто желаем“, подчерта кметът и призова да бъдем по-голямо и единно семейство ида живеем живота с вяра в Бога, защото това е мерило и не трябва да допускаме да ни водиегоизма, а е необходимо да сме част от общността.

Началото на концерта бе дадено с изпълнение на Псалом 135 по светогорския напев от митрополитския хор „Св. Димитрий Басарбовски“ под диригентството на Негово Преосвещенство Главиницкия епископ Макарий, който е викарий на дядо Наум. След това възпитаниците на Детско-младежки хор „Свети Георги Победоносец“ към Общинския младежки дом с диригент Мина Влайкова хоровите произведения „Достойно ест“ от Петър Динев, „Хвалите Господа“ от Стоян Бабеков и „Молитва“ от Любомир Динев. Прозвучаха и стихотворения, а в програмата участват шестучилища и детски градини от Русе, както и неделните училища от Русе и Тутракан, а също и Детско-юношески ансамбъл „Зорница“ и квартет „Слънце“ към Общинския детски център за култура и изкуство.

