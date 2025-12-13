От утре влиза в сила новото разписание на БДЖ

Русе запазва директните си влакове за София, Пловдив и Варна

От утре /14 декември/ влиза в сила новият График за движение на влаковете, съобщават от „БДЖ –Пътнически превози“. От публикуваната информацията става ясно, че и през следващата година Русе запазва директните си влакове до трите най-големи града в страната – София, Пловдив и Варна. Водеща роля в процеса по възобновяване на директните жп връзки от Русе за София и Пловдивпрез миналата година имаше областният управител на Русе Драгомир Драганов. Впоследствие той работи активно и подпомогна тяхното запазване. „Успяхме да осигурим удобен и директен влаков транспорт на жителите на региона до София и Пловдив, което действително има положителен ефект върху транспортната свързаност“, коментира Драганов и посочи, че процесът е изцяло в синхрон с европейските насоки за развитие на качествен и ефективен жп транспорт. Подкрепа за възобновяване на директните влакови линии Драганов получи също от народни представители от Русенско, както и още от представители на местната и държавната власт. Припомняме, че след повече от 6-годишно прекъсване и именно след намесата на Драгомир Драганов беше възстановена директната влакова линия между крайдунавския град и столицата, по-известна като „Синият Дунав“. Така първият директен влак от Русе към София ще бъде в 06.20 ч. сутрин и ще пристига в София-Север в 12.25 ч. Поради ремонт на коловозите на централната жп гара в столицата, който желае, ще може да хване влак от София-Север до централна гара София в 12.35 ч., като на централната гара той ще пристига пет минути по-късно, т.е. в 12.40 часа. От столична община е осигурен удобен градски транспорт, който позволява придвижване от гара София-Север до центъра на столицата, като и до всички квартали. Влакът ще продължи да бъде композиран с новодоставените вагони от Германия.Следващите два влака, без необходимост от смяна на Горна Оряховица за София, ще бъдат в 14.25 ч. и съответно нощната композиция, която ще тръгва в23.05 ч. Вагоните на гарата в Горна Оряховица ще бъдат прекачени на друга композиция, но физическо слизане няма да се налага. Двата влака ще пристигат в София съответно в 20.41 и 05.45 ч. На обратно директните влакове ще бъдат в 07.15 ч. и в 15.40 ч. от София-Север. Композициите ще пристигат в Русе съответно в 13.32 ч. и в 21.44 ч. В сила остава и нощният влак от София за Силистра, преминаващ през Русе. Той ще тръгва от Централната жп гара в София в 20.10 часа и ще пристига в крайдунавския град около 02.30 часа.Същевременно се запазва и директната влакова връзка между Русе и Пловдив. От гарата в Русе влакът ще тръгва в 04.49 ч. и ще пристига в 11.45 часа в Пловдив. На обратно той ще тръгва в 16.05 часа и в Русе ще бъде малко преди 23.00 часа. На Горна Оряховица влакът ще бъде около 21.00 часа, като там той ще прави връзка с т.нар. „Янтра“ експрес, който ще тръгва от Централна гара София в 16.50 часа и ще пристига в Горна Оряховица около 20.43 часа. Така се дава допълнителна възможност за тези, които не са успели да се приберат в Русе със „Синият Дунав“. Влакът „Янтра“ също ще пътува с немските вагони. Запазват се и всички влакове за Варна. От Русе за Варна директните бързи влакове ще тръгват в 05.55 ч. и в 16.00 ч., а от морската столица към крайдунавския град в 09.30 ч. и в 18.15 ч.

В участъка Русе – Горна Оряховица е предвидено запазване на регионалното влаково движение. Бързите влакове Русе – Пловдив – Русе през Дъбово и Тулово ще осъществяват връзка сутрин и вечер с влаковете София – Бургас – София, осигурявайки удобно бързо пътуване в рамките на деня по направление Русе – Бургас – Русе.Регионалните влакове по тази линия не са значително променени спрямо настоящото разписание.

Колкото до международният влак за Румъния, той ще тръгва от Русе в 14.15 часа и ще пристига на „Гара де Норд“ в Букурещ в 16.56 часа. На обратно композицията ще тръгва в 10.46 часа и ще пристига в Русе в 13.40 часа.

Facebook

Twitter



Shares