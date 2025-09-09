От утре се възстановява движението през кръстовището на улиците „Богдан Войвода“ и „Мостова“

Движението на моторни превозни средства през кръстовището на ул. „Богдан Войвода“ и ул. „Мостова“ в района на ОУ „Отец Паисий“ се възстановява от утре, 10 септември.

Кръстовището беше временно затворено на 11 август заради изпълнението на обект „Изграждане на повдигнати пешеходни пътеки и кръстовища в близост до тях на територията на община Русе“. След приключването на дейностите, движението ще се осъществява нормално.

Считано от същата дата, автобусна линия № 23 ще се движи по обичайния си маршрут в посока от хотел „Рига“ към УМБАЛ „Канев“, както следва: бул. „Цар Фердинанд“ – ул. „Богдан войвода“ – ул. „Майор Атанас Узунов“. Автобусите отново ще спират на спирка „Детска градина Радост“.

