От утре се въвежда обходен маршрут за 3 автобусни линии в Стара Загора

Причината са ремонтните работи по ул. „Христо Ботев“ – в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Одринска епопея“

Три автобусни линии от обществения транспорт на Стара Загора ще се движат по обходен маршрут от 11.00 часа утре, 21 ноември 2025 г. Това са линиите с номера 8, 3 и 22 . Причината е, за да се осигури безопасното организиране и изпълнение на строително-ремонтните работи по ул. „Христо Ботев“ – в участъка от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Одринска епопея“ . Промяната ще е валидна до приключване на реконструкцията.

Обходният маршрут на автобусни линии № 8, № 3 и № 22 е както следва:

– ул. „Капитан Петко Войвода“ – ул. „Одринска епопея“ – ул. „Г. Байданов“ – бул. „Славянски“ и обратно.

Спирките „Христо Ботев“ и „Орфей“ няма да обслужват и трите автобусни линии.

Курсът на автобусна линия № 22 с час на тръгване в 7.50 ч. от с. Еленино ще се движи по маршрут: ул. „Г. Байданов“ – ул. „Одринска епопея“ – ул. „Капитан Петко войвода“.

Обособени са временни спирки по обходните маршрути.

Община Стара Загора се извинява на гражданите за причиненото неудобство!

Facebook

Twitter



Shares