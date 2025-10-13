„От рисунка до графит – Европа през моите очи“ по случай 35 години „Евродеск”

Фондация „Шанс за децата и природата на България“, с подкрепата на Център за развитие на човешките ресурси, обявява регионален конкурс за рисунка за младежи на възраст от 14 до 19 години от Бургас и региона.

Конкурсът е по повод 35 години от създаването на международната мрежа „Евродеск”, която подпомага младите хора в намирането на възможности за образование, доброволчество и личностно развитие в Европа.

Тема на конкурса: „От рисунка до графит – Европа през моите очи“

Участниците могат да изобразят любимото си място в Европа, мечтано пътуване, символ на единство или визия за бъдещето на младите хора на континента. Всяка творба трябва да бъде придружена от кратко описание на идеята (до 100 думи).

Награди:

Трите най-добри рисунки ще бъдат включени в графити върху фасада в центъра на Бургас от известния графити артист Иван Янков – Esteo. Авторите на тези творби ще получат предметни награди, а всички участници ще бъдат поканени на открито събитие и пленер по случай откриването на графита, където ще могат да се запознаят и с възможностите на платформата „Евродеск”.

Срок за участие: 5 ноември 2025 г.

Адрес за предаване (лично или по куриер): Център за млади таланти, пл. „Атанас Сиреков“ 4, гр. Бургас

Телефон за връзка: 0887 201 033

Email: info@forbgkids.org

Важно: Всички участници трябва да се запознаят с регламента на конкурса на страницата на фондацията: https://forbgkids.org/

Конкурсът цели да насърчи творческото мислене, гражданската активност и културното ангажиране на младите хора, като им предостави уникалната възможност да видят своето изкуство като реален графит в сърцето на Бургас.

