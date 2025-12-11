От януари 2026 г. започва обход по домовете на заявилите желание за участие в проекта на Община Плевен за подмяна на стари отоплителни уреди

От средата на м. януари 2026 г. започват техническите огледи по домовете на крайните получатели, подали заявления за участие в проекта за по-чист въздух в община Плевен.

Дейността е част от изпълнението на проект №BG16FFPR002-5.001-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“, финансиран по Приоритет 5 „Въздух“, Процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. В проекта могат да участват както граждани, така и юридически лица, които притежават жилищен обект на територията на общината и използват топлоуреди на твърдо гориво – дърва и въглища.

Подробности за предстоящите посещения по домовете и други дейности, свързани с изпълнението на проекта, информираха на пресконференция днес в Пресклуба на БТА Камелия Горненска, началник на отдел „Проекти“ в Община Плевен, инж. Цветелина Иванова, началник на отдел „Екология“ в Община Плевен и Иво Желев, представител на фирмата, която осигурява техническата помощ по проекта.

Подадените заявления за участие

в проекта към момента са общо 1 670

528 от подадените заявления са от град Плевен, 168 от град Славяново и 974 от жители в малките населени места в общината, информира Камелия Горненска. В предпроектния период при извършено социологическо проучване, подадените заявления от потенциални потребители са 1 885. От тях 1 246 са потвърдили участие в проекта, 226 са се отказали, а с 410 все още не е осъществена връзка, двама се колебаят. 424 са заявленията, подадени в офиса на проекта, по електронна поща и чрез електронна платформа.

Разяснения относно предстоящите

техническите огледи в домовете

Разяснения за предстоящите техническите огледи в домовете направи Иво Желев, представител на фирмата, осигуряваща техническата помощ по проекта.

Огледите ще се извършват от експерти, които заедно със собствениците на жилищата ще определят на място най-подходящото екологично отоплително решение според спецификите на имота.

Преди посещенията на адрес екипът ще информира заявилите предварително по телефона. Графикът за посещенията по райони ще бъде публикуван предварително и на страницата на Община Плевен, ще бъдат информирани и кметовете в малките населени места. Посещенията ще се уговарят с всеки заявител в удобно и за двете страни време.

На място служителите от техническия екип ще се легитимират със служебна карта. Ангажиментът на външния изпълнител включва демонтаж и предаване за рециклиране на старите уреди на твърдо гориво, както и доставка и монтаж на новите одобрени екологични алтернативи. Процедурата е напълно безплатна за гражданите – от кандидатстването до въвеждането в експлоатация на новото оборудване.

Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“ предвижда доставка и монтаж на общо 6 891 климатика, 285 термопомпи „въздух-вода“,104 отоплителни устройства на пелети, 1 420 стоманени панелни радиатори и 75 фотоволтаични системи. Очакванията след подмяната на уредите са разходите за отопление през зимата да намалеят с около 25 % в сравнение с отоплението на дърва и въглища, а качеството на въздуха в общината значително да се подобри.

Проектът се съпровожда и от информационна кампания с цел гражданите да получат разяснения и помощ при попълване на документите и отговор на въпроси, свързани с практическата реализация на проекта.

Жителите на община Плевен могат да кандидатстват по проекта, като подават заявления по следните начини:

В разкрития по проекта в Плевен физически офис на адрес: Търговски център „Макси“, ул. „Цар Борис III“ № 12, ет. 2 (работно време – от 09:00 ч. до 17:30 ч.);

По електронен път на имейл: info@cleanairpleven.com – При подаване на документите по електронен път, същите следва да бъдат попълнени, подписани и сканирани във формат pdf или jpeg. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава отново по електронен път Идентификационен код на подаденото заявление.

Документи могат да се подават по електронен път и чрез платформата: https://survey.cleanairpleven.com/index.php?r=survey/index&sid=496595&lang=bg

За допълнителна информация относно цялата процедура по проекта и при възникнали въпроси е на разположение телефон: 0876/ 018 294 /всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 ч./.

