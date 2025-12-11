От януари 2026 г. започва обход по домовете на заявилите желание за участие в проекта на Община Плевен за подмяна на стари отоплителни уреди
От средата на м. януари 2026 г. започват техническите огледи по домовете на крайните получатели, подали заявления за участие в проекта за по-чист въздух в община Плевен.
Дейността е част от изпълнението на проект №BG16FFPR002-5.001-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“, финансиран по Приоритет 5 „Въздух“, Процедура № BG16FFPR002-5.001 „За по-чист въздух!“, Програма „Околна среда“ 2021-2027 г. В проекта могат да участват както граждани, така и юридически лица, които притежават жилищен обект на територията на общината и използват топлоуреди на твърдо гориво – дърва и въглища.
Подробности за предстоящите посещения по домовете и други дейности, свързани с изпълнението на проекта, информираха на пресконференция днес в Пресклуба на БТА Камелия Горненска, началник на отдел „Проекти“ в Община Плевен, инж. Цветелина Иванова, началник на отдел „Екология“ в Община Плевен и Иво Желев, представител на фирмата, която осигурява техническата помощ по проекта.
Подадените заявления за участие
в проекта към момента са общо 1 670
528 от подадените заявления са от град Плевен, 168 от град Славяново и 974 от жители в малките населени места в общината, информира Камелия Горненска. В предпроектния период при извършено социологическо проучване, подадените заявления от потенциални потребители са 1 885. От тях 1 246 са потвърдили участие в проекта, 226 са се отказали, а с 410 все още не е осъществена връзка, двама се колебаят. 424 са заявленията, подадени в офиса на проекта, по електронна поща и чрез електронна платформа.
Разяснения относно предстоящите
техническите огледи в домовете
Разяснения за предстоящите техническите огледи в домовете направи Иво Желев, представител на фирмата, осигуряваща техническата помощ по проекта.
Огледите ще се извършват от експерти, които заедно със собствениците на жилищата ще определят на място най-подходящото екологично отоплително решение според спецификите на имота.
Преди посещенията на адрес екипът ще информира заявилите предварително по телефона. Графикът за посещенията по райони ще бъде публикуван предварително и на страницата на Община Плевен, ще бъдат информирани и кметовете в малките населени места. Посещенията ще се уговарят с всеки заявител в удобно и за двете страни време.
На място служителите от техническия екип ще се легитимират със служебна карта. Ангажиментът на външния изпълнител включва демонтаж и предаване за рециклиране на старите уреди на твърдо гориво, както и доставка и монтаж на новите одобрени екологични алтернативи. Процедурата е напълно безплатна за гражданите – от кандидатстването до въвеждането в експлоатация на новото оборудване.
Проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“ предвижда доставка и монтаж на общо 6 891 климатика, 285 термопомпи „въздух-вода“,104 отоплителни устройства на пелети, 1 420 стоманени панелни радиатори и 75 фотоволтаични системи. Очакванията след подмяната на уредите са разходите за отопление през зимата да намалеят с около 25 % в сравнение с отоплението на дърва и въглища, а качеството на въздуха в общината значително да се подобри.
Проектът се съпровожда и от информационна кампания с цел гражданите да получат разяснения и помощ при попълване на документите и отговор на въпроси, свързани с практическата реализация на проекта.
Жителите на община Плевен могат да кандидатстват по проекта, като подават заявления по следните начини:
- В разкрития по проекта в Плевен физически офис на адрес: Търговски център „Макси“, ул. „Цар Борис III“ № 12, ет. 2 (работно време – от 09:00 ч. до 17:30 ч.);
- По електронен път на имейл: info@cleanairpleven.com – При подаване на документите по електронен път, същите следва да бъдат попълнени, подписани и сканирани във формат pdf или jpeg. След проверка за пълнота на документите кандидатът получава отново по електронен път Идентификационен код на подаденото заявление.
- Документи могат да се подават по електронен път и чрез платформата: https://survey.cleanairpleven.com/index.php?r=survey/index&sid=496595&lang=bg
За допълнителна информация относно цялата процедура по проекта и при възникнали въпроси е на разположение телефон: 0876/ 018 294 /всеки работен ден от 09:00 часа до 17:30 ч./.