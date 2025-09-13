От понеделник временно променят маршрута на автобус № 17

От 15.09.2025 г. (понеделник) се въвежда временно изменение в маршрута и маршрутното разписание на автобусна линия №17.

Маршрутът се променя, както следва:

Маршрут: жк „Тракия“ А13 – кв. „Прослав“

Ул. „Елин Пелин“, спирка №177 – ул. „Е. Пелин“ (запад) 1, спирка №396 – ул. „Елин Пелин“ (запад) 2, десен завой по ул. „Христо Ясенов“, обратен завой на обръщалото при кръстовището с ул. „Вегетарианска“, направо по ул. „Христо Ясенов“, ляв завой по ул. „Елин Пелин“, спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“ – последна.

В обратна посока:

Спирка №147 – срещу ОДЗ „Боряна“, направо по бул. „Шести септември“, спирка №464 – срещу разклона за хотел „Ландмарк Крийк“, спирка №471 – срещу Зоологическа градина, десен завой по ул. „Свобода“ и продължава по утвърдените с настоящата заповед временен маршрут.

Промяната е временна и е във връзка със сигнали, постъпили от жители от квартал „Прослав“ и бул. „Свобода“ заради затруднения, причинени от строително-ремонтни дейности на ВиК на „Пещерско шосе“.

