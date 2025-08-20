От днес в Лъчетерапевтичния комплекс на СБАЛО Хасково работи апарат за лечение и диагностика от последно поколение

„Заедно направихме поредната сигурна крачка към качествено и модерно здравеопазване в Хасково. От днес в Лъчетерапевтичния комплекс на СБАЛО Хасково работи апарат от последно поколение, който ще даде възможност на хиляди пациенти от Хасковска и Кърджалийска област да получат резултатно и адекватно съвременно лечение. В СБАЛО Хасково се прилагат същите медикаменти и методи на лечение, както в най-модерните болници в България и Европа. Лечението се извършва по Здравна каса и уверявам пациентите и техните близки, че в Хасково те ще получат професионално отношение и медицински грижи, без да се налага да пътуват надалече“, каза при откриването на апарата за лъчелечение кметът на Община Хасково Станислав Дечев.

Той благодари на председателя на Общинския съвет Таня Захариева и на всички съветници, които подкрепиха решението му Община Хасково да бъде гарант на СБАЛО – Хасково, за да внедри високотехнологичната медицинска апаратура за диагностика и лечение. Специални думи на благодарност кметът отправи и към изпълнителния директор на МБАЛ Хасково д-р Георги Гелов, към управителя на СБАЛО д-р Иван Иванов и към целия екип на Многопрофилната и на Специализираната болници за смелостта и усилията да приложат най-модерните методи на лечение с грижа и мисъл за хората от Хасково.

Кметът Станислав Дечев разказа, че при взимане на решението за купуване на апарата за лъчелечение не се е колебал дори за минута, защото това е едно от най-важните решения изцяло в подкрепа на пациентите и техните семейства.

Управителят на СБАЛО д-р Иван Иванов подчерта, че с пускането в експлоатация на новия апарат за лъчелечение, пациентите ще получават същите грижи, медикаменти и лечение, както в най-големите медицински заведения в България. „Специалистите ни са на високо ниво, ползваме същите медикаменти, които се прилагат в европейските клиники, но всичко това се случва тук, в Хасково“, подчерта д-р Иванов.

До закупуването и инсталирането на апаратурата за лъчелечение от последно поколение в СБАЛО Хасково се стигна, след като през август 2023г. по предложение на кмета на Община Хасково Станислав Дечев Общинският съвет в Хасково прие решение болницата да проведе преговори с „Фонд ФЛАГ“ ЕАД за осигуряване на дългосрочно финансиране на проект „Внедряване на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение в СБАЛО – Хасково ЕООД“ в размер до 7 038 195 лева. За да осигури възможност за адекватни грижи и лечение за хората от Хасково и региона, Община Хасково прие да бъде солидарен длъжник със СБАЛО – Хасково за дългосрочния дълг, с цел внедряване на високотехнологична медицинска апаратура за диагностика и лечение. СБАЛО Хасково ЕООД е единственото специализирано лечебно заведение в област Хасково и област Кърджали за профилактика, диагностика, регистрация, комплексно лечение и диспансеризация на болни с онкологични заболявания. Над 13 хиляди са пациентите на диспансерен отчет от двете области. Лъчелечението е една от най-бързо развиващите се области в медицината. То се използва в 70% от пациентите с онкологични заболявания. Приложимо е и при доброкачествени тумори на мозъка за избягване на тежки мозъчни операции. „Апаратурата в Хасково е от последно поколение и дава възможност и за т.н. радиохирургия, безкръвна лъчева операция, която пациентите предпочитат“, показва опитът на експертите като проф. Татяна Хаджиева- дългогодишен Национален консултант по лъчелечение и председател на гилдията на лъчетерапевтите в България. Днес тя пристигна в СБАЛО Хасково, за да направи първите прегледи с новия апарат за лъчелечение.

