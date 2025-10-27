понеделник, октомври 27, 2025
Последни:
Региона

От днес 27.10.2025г. започва прием на заявления за регистрационен номер по избор

Редактор

От   днес  започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от СТ 6001 ТН до СТ 7000 ТН.

В сектор „Пътна полиция“ гражданите могат да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“.

Уведомяваме гражданите, че услугата е достъпна чрез Портала за електронни административни услуги, където може да бъде заявена по електронен път, при което гражданите, притежаващи валиден КЕП /квалифициран електронен подпис/,  могат да подават заявление за табели с регистрационен номер по избор, по реда публикуван на интернет страницата на МВР:  https://e-uslugi.mvr.bg

Интересно от мрежата

Вижте още

Арменската общност и ученици от Русе отбелязват съвместно 130 г. от рождението на родения в града писател Майкъл Арлен

Редактор

Dance Studio „Magnifique” открива новия сезон с Ден на отворените врати – 27 септември

Редактор

Ремонтът на бул. „Симеон Велики“ ще се изпълнява заедно с подмяната на компрометираната ВиК мрежа

Редактор

Pin It on Pinterest