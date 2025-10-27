От днес 27.10.2025г. започва прием на заявления за регистрационен номер по избор

От днес започва прием на заявления за регистрационен номер по избор от СТ 6001 ТН до СТ 7000 ТН.

В сектор „Пътна полиция“ гражданите могат да подават заявления за предоставяне на право за ползване на регистрационен номер за автомобил по избор от наличните в сектор „Пътна полиция“.

Уведомяваме гражданите, че услугата е достъпна чрез Портала за електронни административни услуги, където може да бъде заявена по електронен път, при което гражданите, притежаващи валиден КЕП /квалифициран електронен подпис/, могат да подават заявление за табели с регистрационен номер по избор, по реда публикуван на интернет страницата на МВР: https://e-uslugi.mvr.bg

