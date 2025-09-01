От 9 септември се въвеждат промени в зоната за почасово платено паркиране в централната градска част на Мездра

Община Мездра уведомява водачите на пътни превозни средства (ППС), че от 9 септември 2025 г. (вторник) се въвеждат следните промени в зоната за почасово платено паркиране на ул. „Христо Ботев“ в гр. Мездра, в участъка от кръговото при кръстовището с ул. „Марин Дринов“ до паркинга при жп гара Мездра (от двете страни на „Алеята на кестените“):

• премахва се безплатният престой до 20 минути в зоната за почасово платено паркиране;

• заплащането на престоя в зоната за почасово платено паркиране ще се извършва по един от следните два начина:

▶️ чрез изпращане на кратко съобщение до мобилен оператор (SMS) на номер: 13911, с текст: номера на автомобила.

Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС. Системата приема изписване на кирилица и латиница с максимум допустими 10 символа.

Таксуването за паркиране с един SMS е за 1 час. Цената за един брой SMS е на стойност 1 лев/ 0.50€.

Успешно заплащане се счита извършено, когато клиентът на мобилния оператор получи обратно потвърдително съобщение.

Системата изпраща предупредително съобщение приблизително 10 минути преди изтичане на периода за паркиране.

Клиентите на мобилните оператори могат да изпратят SMS за съответния автомобил преди изтичане на текущия заплатен период. В този случай паркирането се удължава с още 1 час.;

▶️ чрез закупуване на електронен билет за паркиране от автоматичните разплащателни терминали, които се намират пред административната сграда на Община Мездра (до бившия Снекбар) и в „Алеята на кестените“ (срещу Банка „ОББ“).

Останалите правила за преференциално паркиране и такси за платено паркиране остават непроменени:

• безплатен престой на инвалидно паркомясто – до 1 час за период от 24 часа;

• паркиране в режим „Седмичен абонамент“ – 30 лв. с ДДС;

• паркиране в режим „Месечен абонамент“ – 70 лв. с ДДС;

• паркиране в режим „Годишен абонамент“ – 500 лв. с ДДС.

Зоната за почасово платено паркиране е обозначена с пътни знаци за платен паркинг и информационни табели, върху които са описани размерите на таксите за паркиране!

Facebook

Twitter



Shares