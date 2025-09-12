От 7 септември инспекторите на Община Шумен вече налагат новите по-високи глоби по Закона за движение по пътищата

За повечето нарушения глобите са двойно повишени

Община Шумен съобщава на гражданите, че вече се налагат новите глоби за неправилни престой и паркиране, въведени с промените в Закона за движение по пътищата.

Промените са в сила от 7 септември 2025 г. и инспекторите вече налагат актуализираните размери на санкциите за различните видове нарушения.

Гражданите да имат предвид, че са повишени двойно глобите за повечето нарушения – от 50 лв. на 100 лв., както и от 20 на 50 лв., като в сила остава досегашният размер от 200 лв. на глобата за престой и паркиране на места, определени за хора с трайни увреждания и обслужващите ги МПС.

Вече ще се налага глоба от 100 лв. (вместо досегашните 50 лв.) за следните видове нарушения: престой и паркиране на пешеходни пътеки и велоалеи, на кръстовища и на 5 метра преди тях, както и на спирки на градския транспорт. Същата вече е глобата и за водач на МПС, който престоява или паркира като втори ред в активната лента в посока на движението до вече спрели или паркирали МПС.

Също 100 лв. (вместо досегашните от 50 лв. до 200 лв.) ще плащат водачи, които паркират в паркове, градинки, детски площадки, пешеходни зони, тротоари и др. извън разрешените за това места.

Вместо с 20 лв. вече ще се глобяват с 50 лв. и всички, които престояват или паркират на места, където създават опасност, пречат на движението или закриват пътните знаци и сигнали; които паркират пред входовете на културни институции, фирми и др., предназначени за влизане и излизане на МПС; за паркиращите пред входовете на жилищни сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях; за престой и паркиране пред учебни заведения – пред входовете и прилежащите тротоари.

Инспекторите предупреждават, че след толеранс от 2-3 дни, тъй като глобите влязоха в сила в рамките на празничните дни около 6 септември, от средата на настоящата седмица екипите вече упражняват стриктен контрол по новите правила.

Facebook

Twitter



Shares