От 29 август туристическото влакче посреща първите си посетители в Стара Загора

Спомените от миналото оживяват!

Утре, 29 август (петък), от 9.00 ч. най-новата атракция в Стара Загора – туристическото атракционно влакче посреща своите първи посетители.

Маршрутът включва следните спирки: Летен театър, ул. „Свети Апостол Карп“, бадминтон игрища, въжена градина, паркинг на Зоопарка. И връщане по обратен маршрут – от паркинга на Зоопарка до Летния театър.

За удобство на ползвателите спирките ще бъдат ясно обозначени. Цената на билет в едната посока е 4 лева, като билети се закупуват на място от машиниста. Поради мерки за безопасност деца до 7 години ще се допускат само с придружител.

През лятото влакчето ще се движи до 19 ч. Маршрутът е временен и ще бъде удължен впоследствие.

Facebook

Twitter



Shares