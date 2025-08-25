От 25 август в района на ДКЦ-1 започва безизкопно полагане на кабели по тротоари

Временната организация на движението се въвежда от 25 август, днес, до 25 септември 2025 г.

От 25 август, понеделник, Община Шумен въвежда временна организация на движението по участъци от тротоари в района на ДКЦ-1 (новата поликлиника).

Във връзка с полагане на 200 метра кабели от „Електроразпределение Север“ АД по тротоарите на пет работни участъка се въвежда временен режим на движение БЕЗ пълно затваряне на пътното платно по ул. „Беласица“, по ул. „Цар Освободител“ и ул. „П. Волов“.

Кабелите ще се полагат с технология на сондаж, без извършване на изкопи, но засягат движението на пешеходците на описаните участъци. СМР са разделени на 4 етапа. Въпреки че няма да има прокопаване на асфалта по платната, МПС да се движат в района с повишено внимание.

Временният режим ще важи от 25 август до 25 септември 2025 г. включително. Изпълнител на СМР на обекта е „Електрик 1“ ЕООД.

Мястото ще бъде обозначено със съответните сигнализация и маркировка.

