От 2 до 6 септември предстои поредна дезинсекция против комари в Ямбол

Община Ямбол започва тази седмица поредната планова вълна от обработки срещу комари за годината.

Дейностите са част от утвърдения годишен график за дезинсекция и ще се провеждат в обществени тревни площи, междублокови пространства и по протежението на улици и булеварди в целия град.

Аерозолната обработка ще започне на 2 септември с териториите на парк Ормана, Гребен канал, Градски парк и Централна градска част, комплексите „Диана“, „Граф Игнатиев“, „Хале“, „Аврен“, както и различните булеварди и входни артерии. В следващите дни до 6 септември ще бъдат обработени кварталите „Каргон“, „Златен рог“, „Бенковски“, „Стара Планина“, „Васил Левски“, „Възраждане“ и „Зорница“.

Пръсканията ще се извършват в часовия диапазон 23:00 и 4:00 часа. За обработката се използват биоциди, които са сертифицирани и одобрени за употреба от Министерството на здравеопазването. Те са с изпитана и потвърдена ефективност в урбанизираните територии и са с висока степен на безопасност за хора и животни.

Препоръчва се при шофиране в районите на обработка водачите да се движат с повишено внимание.

При неблагоприятни метеорологични условия обработките ще се отложат за следващия подходящ работен ден.

