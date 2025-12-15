От 15 декември започва онлайн продажбата на билети за концерта на цигуларя Ара Маликян

Онлайн продажбата на билети за едно от най-очакваните музикални събития през 2026 г. – концертът на световноизвестния цигулар Ара Маликян, започва от днес в платформата Entase.

Събитието ще се проведе на 27 март в „Арена Русе“ като част от 65-ото издание на Международния фестивал „Мартенски музикални дни“, организиран от Община Русе.

Изключително атрактивният музикант ще изпълни програмата си “Intruso” – спектакъл, който съчетава виртуозност, емоция и неповторима сценична енергия, и включва както класически, така и авторски композиции. Уникалният стил на Маликян и този път ще обедини традиционни мелодии от различни култури и класически произведения, изпълнени с типичните за музиканта страст, артистизъм и перфекционизъм. Неговите концерти по света се превръщат в истински културни събития и привличат публика от всички възрасти.

Организаторите приканват меломаните да изберат своите места навреме, като билетите са и отлична възможност за подарък в навечерието на Рождественските и новогодишни празници.

Facebook

Twitter



Shares