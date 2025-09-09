От 10 септември Плувният басейн в Стара Загора преминава към нормален режим на работа с граждани и състезатели от спортните клубове

От 10 септември 2025 г. (сряда), Общинският покрит плувен басейн в Стара Загора възобновява обичайното си работно време за посетители и спортни клубове.

Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „Спортни дейности“ в Община Стара Загора.

Планираната профилактика на съоръжението приключи успешно. Извършени бяха дейности по префугиране на коритото, дъното и стените на басейна, както и ремонт на баните и съблекалните.

Графикът с работното време на басейна е публикуван на официалния сайт на Общината и може да бъде намерен тук: https://www.starazagora.bg/bg/obshtinski-sportni-bazi/obshtinski-pluven-baseyn-ul-graf-ignatiev-13/



Плувният басейн се намира на ул. „Граф Игнатиев“ № 13, в двора на Гимназията с преподаване на чужди езици „Ромен Ролан“.

