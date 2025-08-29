От 1 септември до 28 февруари се приемат документи за безплатна смяна на старите печки на твърдо гориво с нови екологични уреди

Дейностите са по втория етап на проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“ по програма „Околна среда“ за 36,6 млн. лв.

От 1 септември 2025 г. (понеделник) стартира вторият етап на подаване на заявления по проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Шумен“, по който гражданите могат да сменят безплатно старите си отоплителни уреди на твърдо гориво с нови екологични като климатик, термопомпа или пелетна камина.

Документи се приемат до 28 февруари в двата постоянни офиса в Шумен – в Административна сграда „Общински пазари“ или на ул. „Генерал Гурко“ №32А.

Общият бюджет на проекта е близо 36,6 млн. лева, от които 31,1 млн. лева са от Европейския фонд за регионално развитие, а 5,5 млн лв. – от държавния бюджет на Република България. Проектът се фининсира по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.

За смяна на старите печки с нови безплатни екологични уреди могат да кандидатстват физически и юридически лица. Кандидатите трябва да са платили местните си данъци и такси за 2024 година и да представят съответни документи за самоличност, за собственост и др., описани подробно на сайта на Община Шумен – https://www.shumen.bg/za-po-chist-vazduh/za-proekta/.

Проектът се изпълнява до м. април 2029 г.

С дейностите Община Шумен цели да намали емисиите на фини прахови частици от битовото отоплени и да подобри качеството на въздуха. Близо 5000 домакинства ще могат да се възползват от безплатната подмяна.

Повече информация може да се получи на тел. 0889 499 502 или на e-mail: panov_shumen@abv.bg, както и на сайта на Община Шумен.

