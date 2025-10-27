От 1 ноември Въжената градина в парк „Митрополит Методий Кусев“ временно преустановява дейността си

Община Стара Загора информира, че във връзка с настъпването на зимния сезон, неблагоприятните метеорологични условия и предстоящата реконструкция на Въжената градина в парк „Митрополит Методий Кусев“, съоръжението ще преустанови временно дейността си от 1 ноември 2025 г. Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „ Спортни дейности“.

След приключване на реконструкцията и с настъпването на по-благоприятни атмосферни условия, Въжената градина ще бъде отворена за любителите на приключенията и адреналина.

Facebook

Twitter



Shares