понеделник, октомври 27, 2025
От 1 ноември Въжената градина в парк „Митрополит Методий Кусев“ временно преустановява дейността си

Редактор

Община Стара Загора информира, че във връзка с настъпването на зимния сезон, неблагоприятните метеорологични условия и предстоящата реконструкция на Въжената градина в парк „Митрополит Методий Кусев“, съоръжението ще преустанови временно дейността си от 1 ноември 2025 г. Това съобщи Петко Крумов, началник на отдел „ Спортни дейности“.

След приключване на реконструкцията и с настъпването на по-благоприятни атмосферни условия, Въжената градина ще бъде отворена за любителите на приключенията и адреналина.

