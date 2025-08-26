вторник, август 26, 2025
От 09:00 до 20:00 часа можете да разгледате Фестивала на пясъчните фигури през септември

От 1 септември Фестивалът на пясъчните фигури  посреща посетителите си с ново работно време – всеки ден от 09:00 до 20:00 часа.

Така всички, които искат да се насладят на пясъчните шедьоври, ще имат повече време да го направят.

Тазгодишната тема е „Градът на приказките“ и представя изящни фигури на едни от най-обичаните герои от детството – Алиса в страната на чудесата, Снежанка и седемте джуджета, Пепеляшка, Дядо и ряпа, Тримата мускетари, Хитър Петър, Пинокио и още много други.

Експозицията ще остане отворена до края на септември и е чудесна възможност за незабравима разходка за малки и големи. Ако все още не сте посетили „Града на приказките“ – сега е моментът!

