Остров Света Анастасия бе отличен като атракция на България за последните 15 години

Община Бургас получи награда в класацията на вестник „Стандарт“ – „Чудесата на България“, в категория „Атракция на България за последните 15 години“.

Призът е за остров Света Анастасия, който през този период се превърна не само в привлекателен културно-исторически обект, но и в активна арт сцена.

От името на Община Бургас наградата прие заместник-кметът по култура и вероизповедания Диана Саватева. Призовете в категорията „Атракция на България“ връчи зам.-министърът на туризма Ирена Георгиева.

„Остров „Св. Анастасия“ е пример за успешна ревитализация на обект с интересно минало, за трансформация едновременно в туристическа атракция и желана културна сцена. Задължителната част от успеха е стабилното развитие – островът с всяка година разгръща капацитета си като пълноценно пространство, вече достъпно през цялата година“, коментира Саватева.

Отличията бяха връчени на церемония в Народен театър „Иван Вазов“ в Деня на народните будители с участието на вицепремиера Гроздан Караджов, зам.-министрите на културата и на туризма Тодор Чобанов и Ирена Георгиева, народни представители, общественици.

