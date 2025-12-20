Още три проекта по фонда за местни инициативи бяха представени в Монатна

С благовско хоро бе открит новият зелен кът за отдих на хората от село. Той е направен по проект на читалище „Просвета 1921“ и е финансиран с 3000 лева средства от фонда за местни инициативи община Монтана. Навръх Игнажден кметът Златко Живков, кметът на Благово Лъчезар Асенов и председателят на читалището Валентина Владимирова прерязаха лентата за символичното начало на обновеното парково пространство.

„Това е поредната инициатива на самодейците в Благово след фолклорния фестивал, който започнаха да организират всяка година, заяви Живков. Община Монтана подкрепя всяко едно предложение и подава ръка на всички хора, които са активни, имат идеи и създават нещо полезно за общността. Продължавайте напред, бъдете добри хора , събирайте се и споделяйте празниците си“, пожела на присъстващите кметът.

По проекта на читалище „Просвета 1921“ са засадени 30 млади туи. В близост до сградата на кметството са монтирани пейки и кошчета. В работата по оформянето на пространството са се включили и много доброволци. За пръв път тази година е създаден и коледен кът за снимки.

Благово е село, разположено в близост до града. В него живеят постоянно 520 души.

„През последните години се заселват нови семейства тук, предимно млади хора. В момента се строят 4 нови къщи, разказва кметът на селото Лъчезар Асенов. На 27 декември в Благово ще има коледно тържество. Хората ще празнуват в салона на читалището с танцов състав „Върбица“.

Завършването на още два проекта, финансирани по фонда на местни инициативи ще бъде отпразнувано днес. Те са в село Стубел, където Народно читалище „ Събуждане 1922“ представя „Салон за провеждане на културни мероприятия“ и в Младежки център – Монтана, където сдружение „Ново начало БГ 2020“ представя проекта „Под калпака на фолклора“.

Facebook

Twitter



Shares