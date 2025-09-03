Още поводи за гордост в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“

Макар и новата учебна година все още да не е започнала, в Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ поводи за гордост не липсват. На 28 август ученици и преподаватели — участници в проект 2024-1-BG01-KA121-VET-000223253 „Заедно в професионалното обучение за успешен старт в професията“, финансиран по програма Еразъм+, Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и обучение“, получиха своите заслужени сертификати.

Учениците, провели двуседмична практика в автосервизи и ресторанти в Лисабон, споделиха впечатления както от професионалния си опит, така и от богатото португалско културно наследство, забележителности и духа на града. Техните разкази подчертаха значението на практическото обучение в реална работна среда и ползите за бъдещата им реализация.

Педагогическите специалисти, посетили Малмьо, Швеция, разказаха за приобщаващия образователен подход, индивидуалната подкрепа и развитието на ключови компетентности, които характеризират шведската образователна система.

Всички участници позираха за обща снимка с усмивка, държейки сертификатите за езикова подготовка, за участие и документите Europass Mobility, удостоверяващи придобитите умения и компетенции.

Директорът на училището инж. Веска Николова представи постигнатите дейности по настоящия проект и очерта предстоящите стъпки в програмата Еразъм+, включително старта на новия проект за следващата учебна година – „Мобилност за успех – ключови компетентности за бъдещето“, който включва три международни мобилности, насочени както към ученици, така и към учители.

С този ден, изпълнен с успехи, признание и нови перспективи, Свищовската професионална гимназия „Алеко Константинов“ отново доказа, че успехът е резултат от труд, постоянство и отвореност към света.



