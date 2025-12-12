Още 8 услуги на отдел „Гражданско състояние“ в Община Стара Загора минаха към модела „Заяви-получи“

Всички ползватели на услуги на общинската администрация получават обаждане от чатбот веднага след извършването на услугата и изготвянето на документа

Още 8 от услугите, предоставяни от отдел „Гражданско състояние“ в Община Стара Загора, се прибавят към останалите, изпълнявани по модела „Заяви-получи“ от края на ноември 2025 г., с което броят на услугите, предоставяни по този модел, става 14. От края на миналата година 6 услуги се предоставят по този начин. Това посочи секретарят на Община Стара Загора Николай Диков.

При този модел гражданите могат да получат заявената от тях услуга веднага на гише, още при посещението си в Центъра за административно обслужване в Община Стара Загора (на партерния етаж на бул. „Цар Симеон Велики“ № 107).

Сред включените 8 услуги, които се предоставят при заявяване на гише веднага, са: издаване на няколко вида удостоверения (за семейно положение; за семейно положение, съпруг/а и деца; за раждане – дубликат след 2000 г.; за сключен граждански брак – дубликат след 2000 г.); за издаване на препис-извлечение от акт за смърт след 2000 г. (когато се издава за втори и следващ път). В списъка е още издаването на удостоверение за правно ограничение.

Важно условие при извършване на тези услуги веднага на гише по метода „Заяви – получи“ е събитието, за което се иска издаване на съответния документ, да е настъпило след 2000 г., което е свързано с електронното въвеждане на данните от общинските администрации след тази година. Стремежът на Общинска администрация Стара Загора е чрез пълноценно използване на служителите от „фронт“ и от „бек“ офиса, посочените услуги да могат да се извършват по модела „Заяви-получи“.

Последните 2 услуги, прибавени към модела „Заяви-получи“, са издаване на препис-извлечение от акт за раждане след 2000 г. и издаване на препис-извлечение от акт за сключен граждански брак след 2000 г.

Голяма част от услугите, предоставяни от страна на местната администрация на Стара Загора, са ангажимент на отдел „Гражданско състояние“. Немалка част от тях са услуги, искани от други администрации. По отношение на тези услуги е изцяло приложим принципът на комплексното административно обслужване чрез използване на електронни услуги през Системата за сигурно електронно връчване като вътрешни административни услуги.

Едновременно с това отделът извършва голям брой услуги за вътрешно служебно ползване от другите структурни звена на администрацията. В това отношение активно се работи по ефективното приложение на RPA роботизацията на процеса за предоставяне на удостоверителни услуги за някои от отделите по изцяло електронен път чрез чатбот.

Община Стара Загора е внедрила RPA роботизация на процес „Автоматизация на удостоверителни административни общински услуги“ като иновативен модел на управление на административните услуги в общинската администрация.

Всички ползватели на услуги на общинската администрация получават обаждане от чатбот веднага след извършването на услугата и изготвянето на документа, а с това се спестяват време и излишни разходи от тяхна страна.

Анализът на броя извършени административни услуги и регистрирани преписки подчертава тенденцията за нарастване използването на електронните канали за комуникация и заявяване на услуги, поясни секретарят на общината.

За периода 1 януари 2025 г. – 25 ноември 2025 г. общият брой документи, обработени от Общинска администрация – Стара Загора, възлиза на 122 163 бр. От тях чрез Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) и електронна поща са постъпили и обработени малко над 21 000 преписки, което очертава тенденция към нарастване. 7600 или 6.22% от преписките са за вътрешно служебно ползване, като голяма част от тях също се извършват по електронен път.

С цел активното използване на електронните канали от страна на заявителите, за услугите, предоставяни по електронен път, се прилага намалена такса, съгласно Наредбата за местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора, с което се постига намаляване на финансовата и административна тежест по отношение на гражданите.

Стимулирането на процеса за електронно подаване на услуги към Общинска администрация е ключов за нейната дейност и изключително важен приоритет в програмата за управление на общината, подчерта в заключение секретарят на Община Стара Загора Николай Диков.

