Още 305 кг. стотинки от Разград за кампанията „Аз вярвам и помагам“

Само за 5 дни от предходното предаване на 576 кг. стотинки координаторите за Разград на кампанията „Аз вярвам и помагам“ Дочка и Свилен Иванови получиха от жителите на региона още 14 чувала и 10 туби жълти стотинки.

Част от събраните стотинки са от пункта на партера на сградата на Община Разград.

В събота, 20 декември, общо 305 кг. стотинки за каузата за закупуване на детски линейки и за подобряване на детското здравеопазване в страната бяха предадени на организаторите на кампанията.

За пръв път имаше и кутия с евроцентове, събрани от жители на исперихското село Лудогорци.

Координаторите на кампанията „Аз вярвам и помагам“ за Разград уточняват, че следващото предаване на капачки ще е през пролетта на 2026 г.

