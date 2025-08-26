Остават три дни до 19-я Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“

Официалното откриване с празничен водосвет ще е от 9.30 ч., тази събота

Тази година официалното откриване на 19-я Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“ ще е от 9.30 ч. на 30 август 2025 г. (събота).

В над 30-часовата програма ще вземат участие представители от 19 области, сред които Добричка, Варненска, Русенска, Благоевградска, Силистренска, Шуменска, Сливенска и др. Най-многобройни са участниците от Старозагорска, Бургаска, Пловдивска и Хасковска области. На сцените ще се качат изпълнители от читалища, пенсионерски клубове, детски центрове, училища, както и индивидуални участници. Освен богатата фолклорна програма, организаторите са предвидили и разнообразни съпътстващи прояви като детски творчески работилници „Съхранено с любов – сътворено с талант“ и „На селски сбор не се кани…“ – живата традиция от махалата „Добра среща“ и „Занаятчийска чаршия“.

Творческите работилнички са безплатни и са с участието на ЦПЛР Стара Загора и читалищата на селата Сулица, Борилово, Старозагорски бани, РИМ – Стара Загора , НЧ „Хр. Танев – 2020“, Стара Загора и Детска градина 16 „Горски кът“, Старозагорски бани.

НЧ „Хр. Ботев – 1952“ ще представи „Занаят чеканка“, който е финансиран по НФ Култура.

Организацията на атрактивната „Махала селски двор“ е поверена на НЧ „Пробуда – 1928“, с. Змейово, които в събота между 18.00 ч. и 19.00 ч. ще представят автентично ревю на различни народни носии. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“.

Проявите на „Махала селски двор“ ще са и в двата празнични дни 30 и 31 август.

Фолклорният събор набира голяма популярност сред любителите на народното творчество и във времето се разраства все повече. Най-малката участничка тази година е на 4 години, а най-възрастните са на над 80.

Предвидени са 9 специални награди – плакет и парична премия. Две са „Наградите на кмета на Община Стара Загора“ – за цялостно представяне и за детски състав. Ще бъдат връчени и 50 плакета и диплом за принос и популяризиране на традиционна култура, а 50 индивидуални изпълнители ще получат медали.

Членовете на журито са авторитетни специалисти с богат професионален опит и национално признание. Председател на първа сцена е доц. д-р Валентина Райчева от Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН, а на втора сцена – доц. Петьо Кръстев от същия институт.

В журито са още акад. Крум Георгиев – фолклорист, член на Международната академия по традиционно изкуство, носител на световен „Оскар“ за фолклор, Христо Иванов – главен художествен ръководител на Общински фолклорен ансамбъл „Загоре“, Дарина Славова – солист на ФА „Тракия“ в Пловдив и преподавател в НМА „Проф. П. Владигеров“ София, както и акад. Васил Герлимов – хореограф.

Кулминацията на съботния ден ще бъде от 19.30 ч., когато ще започне празничен концерт на ОФА „Загоре“ с гл. худ. ръководител Христо Иванов и ПФА „Странджа“, гр. Бургас с гл. худ. ръководител Марио Егов.

Тази година организаторите ще документират събитието с филм.

НТФС „Богородична стъпка“ се организира от Община Стара Загора, Съюз на тракийските дружества в България, Тракийско дружество „Одринска епопея“ – Стара Загора, Общество за фолклор, Кметство Старозагорски бани и НЧ „Христо Ботев – 1952“ Старозагорски бани, с подкрепата на ОФА „Загоре“.

