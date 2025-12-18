Остават броени дни до крайния срок за кандидатстване за куратор на Национални есенни изложби 2026 – Пловдив
Община Пловдив напомня на всички заинтересовани куратори и арт мениджъри, че остават броени дни до края на приема на концепции за едно от най-значимите събития в календара на българското визуално изкуство.
ВАЖНО: Крайният срок за подаване на документи е 24:00 ч. на 31 декември 2025 г.
Традиция със съвременен поглед
Националните есенни изложби (НЕИ) са емблема на Пловдив още от 1967 г. Преминали през историята с имената на Златю Бояджиев, Димитър Киров и Генко Генков, днес те търсят своя нов кураторски прочит за 2026 година.
Конкурсът цели да стимулира професионалистите в сферата на визуалните изкуства, които могат да преплетат съвременните тенденции с уникалната атмосфера на Стария град.
Пространства за вдъхновение
Избраният куратор ще има възможност да разположи своята концепция в знакови обекти:
- Балабанова къща (двор и зали)
- Къща Хиндлиян (двор, мааза, веранда)
- Къща на Верен Стамболян
- ГХГ – Пловдив (експозиции „Мексиканско изкуство“ и „Енчо Пиронков“)
- Галерия „Червеното пони“
В зависимост от концепцията на конкретното издание, могат да се договорят и други изложбени площи. Схеми и снимки от обектите – активен бутон в страницата https://culture.plovdiv.bg/
Финансиране
Общият бюджет за реализация на концепцията е до 23 500 € (45 962.01 лв.) с ДДС. Средствата покриват административни разходи, творчески хонорари, продукция на нови творби, техническо обезпечаване, транспорт и комуникационна стратегия.
Условия за кандидатстване
Национални есенни изложби се осъществяват въз основа на избран с конкурс куратор/кураторски екип и кураторска концепция при спазване на условията на Статут на Национални есенни изложби – Пловдив. В конкурса могат да участват български юридически лица, вписани в Търговски регистър или Регистър на юридическите лица с нестопанска цел, юридически лица, създадени със закон или с акт на държавен или общински орган и български пълнолетни физически лица, упражняващи свободна професия.
Необходим пакет документи (в PDF формат с КЕП):
- Заявление по образец.
- Портфолио и творческа биография.
- Кураторска концепция (до 10 стр.) – тема, артисти, разпределение по пространства.
- Предварителен бюджет и график.
- Визуален материал на избраните автори.
Къде и как?
Концепциите и всички придружаващи документи се изпращат в PDF формат по електронна поща culture@plovdiv.bg, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).
- Краен срок: 31.12.2025 г., 24:00 ч.
Всички съобщения и документи във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на община Пловдив – https://culture.plovdiv.bg/
Станете част от културната история на Пловдив – очакваме вашите смели концепции!