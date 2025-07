Остава един ден до началото на 5-ти Международен документален „Родопи филм фест“ (RIFE)

За пета поредна година, Международният документален „Родопи филм фест“ (RIFE) събира почитателите на документалното кино и културата в сърцето на Родопите.

От 10 до 13 юли град Смолян ще бъде домакин на над 50 заглавия от България и света, а входът е свободен за всички. Избрани филми ще бъдат достъпни и онлайн чрез платформата Neterra.TV+, давайки възможност на зрители от цялата страна да се потопят в магията на документалното кино. Основният фокус тази година е върху темата „хранене“ – явление, което свързва хората и отразява културните, социалните и екологичните измерения на нашия живот. Ще проследим пътя на храненето – от почвата, през чинията, до политическите решения.

Фестивалът започва на 10 юли на открито в амфитеатъра пред Регионална библиотека „Николай Вранчев“ с премиера на канадския документален филм „Алманахът на Агата“ на Амали Аткинс. Филмът е интимен портрет на 90-годишна жена, която запазва независимостта си и живее в хармония със страстта си към градинарството.

В специалната селекция, посветена на храната, ще видим 12 заглавия, сред които и премиерата за България на грузинския филм „Боровинкови мечти“ на Елене Микаберидзе – сдържана хумористична история за двама братя, които мечтаят за различно бъдеще, но и филм с политически подтекст. „Перфектното ястие“ на Александрос Меркурис разглежда прехода от средиземноморската диета към съвременните навици за бързо хранене. Филмът излъчва чистата радост от храната и насърчава преоткриването на древната кулинарна мъдрост на пресните продукти и зелени маслинови горички.

Програмата представя конкурсни филми от Австралия, Армения, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Бразилия, Германия, Гърция, Грузия, Израел, Исландия, Италия, Камбоджа, Канада, Китай, Катар, Нидерландия, Полша, Португалия, Русия, Турция, Уругвай, Украйна, Великобритания, Франция, Швейцария и Япония. В центъра на вниманието през тази година са държавите Германия и Полша. Международно жури ще присъди наградите в конкурсните категории – за късометражни, среднометражни и пълнометражни документални филми.

В българския конкурс участват „Училище за надежда“ на Яна Алексиева, „Неравноделната душа“ на София Стойчева, „Жестокият път“ на Деян Барарев, „Това беше 1965 г.“ на Лиса Мари Стойчев и други.

Сред акцентите в пълнометражната програма е полският филм „На задната седалка“ на Мачек Хамела – разказ за пътуването на полски микробус из Украйна, превърнал се в убежище за евакуирани след руската инвазия. Филмът е носител на множество международни награди. „Ландшафт“ на Даниел Кьотер представя психогеографията на геополитически натоварен пейзаж, обитаван в периода между добива, войната и изселването. Великобританският филм „Мама Вера“ на Сесил Ембълтън и Алис Томлинсън проследява неочаквания път към монашеството, коренящ се в историята на пристрастяването и предлага интимен поглед към сложността на вярата, възстановяването и личната трансформация.

Среднометражният конкурс включва „Неизказано“ на полския документалист Макей Адамек – портрет на млад мъж, който заеква и мечтае да стане шампион по акробатика. Португалският „Дяволи по велики пости“ на Диого Варела Силва изследва карнавалните празненства и динамиката на половете, съхранявайки древни традиции.

В късометражната програма са „Тиня“ на Катя Симеонова, е история за нощта на проливните дъждове и опустошителното свлачище край села в община Карлово, и „Рис“ на Стефан Войводов – филм, който прави портрет на критично застрашената популация от рисове и отправя силен апел за опазване на природата.

Специални събития

Онлайн прожекции: От 10 юли до 10 август 2025 зрителите в цялата страна ще имат възможност да гледат голяма част от фестивалните филми онлайн на платформата Neterra.TV+.

Музикални събития: Откриването на фестивала (10 юли) ще бъде отбелязано с концерт на Нино Гомес и Елица Алексиева в амфитеатъра пред библиотеката в Смолян. След церемонията по награждаването (12 юли) организаторите канят на изпълнение на живо на група No More Many More.

Международният документален „Родопи Филм Фест“ се организира от Бул Док ЕООД и Фондация РИФЕ с подкрепата на ИА „Национален филмов център“ и Министерство на културата. Официални партньори са Община Смолян и Гьоте-Институт България, в сътрудничество с Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“.

Локации и вход

Събитията ще се провеждат на открито в амфитеатъра пред Регионална библиотека „Николай Вранчев“ и прекрасната обстановка на Родопския драматичен театър „Николай Хайтов“ в град Смолян. Тази година театърът ще бъде фестивален център, където автори, критици и публика ще обменят опит в професионални и неформални разговори, работилници и дискусии. Входът за всички прожекции и съпътстващи събития е свободен. Фестивалът е чудесен повод да посетите живописния град Смолян през лятото. Организаторите препоръчват предварителна резервация на места за нощувка, тъй като те се изчерпват бързо.



Повече информация и програма

Визуални материали за филмите и фестивала има тук: https://drive.google.com/drive/folders/1StArU8e1fnhp6CiUVNcyXphFwbn-7yip?usp=sharing

Официален сайт: https://rife.bg/

Facebook: https://www.facebook.com/rhodopefilmfest](https://www.facebook.com/rhodopefilmfest

Instagram: https://www.instagram.com/rhodope_film_fest/](https://www.instagram.com/rhodope_film_fest/

