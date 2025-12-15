Основният път през парк Кенана утре ще бъде затворен
Основният път през парк Кенана утре ще бъде затворен за движение от 9,00 до 16,00 часа.
Почистване на банкета на пътя от храсти и растителност, е причината за временното спиране на движението през тази отсечка. Дейностите ще се извършват от екип на „Екопрогрес“. Отклоняването на превозните средства и регулирането на движението ще се извършва от екипи на Общинска полиция.
Община Хасково поднася своите извинения за временното неудобство на пътуващите в този район!