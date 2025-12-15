Основният път през парк Кенана утре ще бъде затворен за движение от 9,00 до 16,00 часа.

Почистване на банкета на пътя от храсти и растителност, е причината за временното спиране на движението през тази отсечка. Дейностите ще се извършват от екип на „Екопрогрес“. Отклоняването на превозните средства и регулирането на движението ще се извършва от екипи на Общинска полиция.

Община Хасково поднася своите извинения за временното неудобство на пътуващите в този район!

