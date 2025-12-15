понеделник, декември 15, 2025
Основният път през парк Кенана утре ще бъде затворен

Основният път през парк Кенана утре ще бъде затворен за движение от 9,00 до 16,00 часа.

Почистване на банкета на пътя от храсти и растителност,  е причината за временното спиране на движението през тази отсечка. Дейностите ще се извършват от екип на „Екопрогрес“. Отклоняването на превозните средства и регулирането на движението ще се извършва от екипи на Общинска полиция.

Община Хасково поднася своите извинения за временното неудобство на пътуващите в този район!

