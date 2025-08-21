Осиновителна кампания за кучета от приют

Съвместна инициатива на община Асеновград и Зооветеринарен комплекс – Пловдив.

Община Асеновград, съвместно със Зооветеринарен комплекс – Пловдив организират осиновителна кампания през следващия месец. Желаещите, които искат да се сдобият с домашен любимец – куче, могат да го направят в три поредни съботи от септември 2025 г. (13-ти, 20-ти и 27-ми) – от 08:00 ч. до 14:00 ч. Служител от Зооветеринарния комплекс ще посрещне всеки един от посетителите и ще му обясни как да се „срещне“ лично с четириногите. Бъдещите осиновители ще имат възможността веднага да си вземат кучето, след проведен разговор с тях. Всички животни в Зооветеринарния комплекс са кастрирани, обезпаразитени и чипирани, както и освободени от общинска такса.

Целта на инициативата е повече кучета да намерят своя любящ стопанин, който да ги обгрижва. Единственото задължение на новия собственик на четириногото ще е само да го регистрира в Общинска администрация – Асеновград, ако е жител на общината (или в съответната община, ако е жител на друго населено място). Кампанията е част от мерките на община Асеновград, съвместно с пловдивския приют и гражданите, за намаляване популацията на безстопанствените кучета.

