Едно от кучетата в община Банско, включени в кампанията „ОСИНОВИ МЕ: БезДОМен или ДОМашен – ТИ РЕШАВАШ!“, вече е осиновено и намери своя нов дом! Скоро то ще живее в сигурна и грижовна домашна среда.

Всяко осиновено животно е стъпка напред към по-добри условия за живот както за бездомните животни, така и за цялата общност.

Кампанията продължава – още четириноги приятели очакват своето семейство. Всички животни са ваксинирани, обезпаразитени, чипирани и с ветеринарен паспорт.

👉 За повече информация:

📞 0749/886 51

