Организират втора среща за изработването на Младежката стратегия на Варна
Втора работна среща за изработването на Младежката стратегия на Варна до 2035 година ще се проведе на 18 октомври от 11:00 до 17:00 ч. в Икономическия университет (UniCredit Coworking Space).
Инициативата продължава започналия процес на активно участие на младите хора в определянето на приоритетите и посоката на развитие на младежките политики в града.
След успешната първа среща, втората фаза от консултациите има за цел да надгради вече очертаните идеи и да доразвие визията за младите хора във Варна. Участниците ще обсъдят постигнатите резултати, ще валидират основните насоки в стратегията и ще формулират конкретни цели, приоритети и индикатори за изпълнение. Част от дневния ред включва и запознаване с резултатите от Диалога на ЕС по въпросите за младежта, както и определяне на институциите и организациите, които ще бъдат партньори в прилагането на бъдещите политики.
В срещата могат да се включат представители на младежки и студентски организации, ученически съвети, експерти и институции, работещи със и за млади хора. Поканени са и ученици на възраст между 15 и 18 години, които имат желание да споделят своите идеи и да се включат в създаването на стратегия, която ще определя посоката на развитие на младежките политики във Варна през следващото десетилетие.
Крайният срок за подаване на заявки за участие е 16 октомври 2025 г. чрез онлайн формуляр на адрес: https://forms.gle/yM3ZqNq3m6y2J6Xe8