Организиран транспорт и временна организация на движението за фестивала на Градище

Тази събота, 12 септември, местността Градище край Габрово отново ще бъде сцена на исторически възстановки, демонстрации и тематични активности в рамките на второто издание на историческия фестивал „Градище“, организиран от Регионален исторически музей – Габрово.

Събитието е с вход свободен.

За опазване на обществения ред, сигурността на гражданите и безопасността на движението по време на фестивала за времето от 09:30 до 21:00 часа е въведено еднопосочно движение по път GAB2026 Габрово – Борики:

от пресечката към кв. Пройновци в посока и до пресечката с РПМ III – 5522 Габрово – Донино.

За удобство на желаещите да посетят фестивала, Община Габрово и Общински пътнически транспорт – Габрово осигуряват безплатен организиран транспорт по следния график:

09:30 ч. – пл. „Възраждане“ → сп. „Рачо Ковача“ → м. Градище

17:00 ч. – пл. „Възраждане“ → сп. „Рачо Ковача“ → м. Градище

20:00 ч. – м. Градище → сп. „Бичкиня“ → пл. „Възраждане“

Програма на фестивала

10:00 – Откриване и представяне на участниците.

10:30 – Сдружение „Мадарски конник“: Конните народи. Единство на кон и ездач. Бойни умения на конника. Джигитовка и водене на бой.

11:15 – Сдружение „Via Praetoria“: Римското нашествие в Мизия. История и структура на легиона. Снаряжение, бойни тактики и формации.

12:00 – Сдружение „Мадарски конник“: Кучето в бойната схема на Античността. Дресировка и бойни умения на кучето.

12:30 – Сдружение „Vila Aqvila“: Кулинария на Античността и Ранното средновековие. Презентация за същността и развитието на кулинарните традиции през древността. Дегустация на ястия, приготвени по исторически свидетелства и рецепти.

14:00 – Сдружение „Ludus Traex“: Гладиаторите – кървавото мегашоу на древността. Презентация и демонстрация на бойни умения на арената.

14:45 – Сдружение „Авитохол“: Бойци от степите. Представяне на конните и степните народи от североизточните степи.

15:30 – Сдружение „Via Praetoria“: Късна античност. Трансформация на римската армия.

Доминат и християнство. Презентация на оборудване и снаряжение.

16:15 – Сдружение „Vila Aqvila“ и занаятчии: Занаятите на древния свят. Презентации и демонстрации на древни занаяти. Представяне на продукцията на участващите занаятчии.

17:00 – Всички участници: Битката за Градище. Възстановка на битка за владение на крепостта.

18.00 ч. – Концерт на група „Тиферет“.

През целия ден за посетителите ще работят занаятчиите на импровизирания базар, стрелбището и монетарницата. Отворени за посещение са лагерите на участващите групи.

Извън часовете на своите демонстрации, участниците са на разположение за снимки, разговори и контакт с посетителите.