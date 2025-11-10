Оранжев код за валежи е в сила за Русенско през утрешния ден

Няма опасност от преливане на реките и язовирите

Оранжев код за обилни валежи е обявен в Русенско за утре, съобщават от Националния институт по метеорология и хидрология. Очакваните количества дъжд са около 35 – 40 л/кв. м., което е в т.нар. долен диапазон на оранжевия код. На места обаче са възможни локални наводнения. Очакванията са валежите да спрат още утре вечерта.

Припомняме, че в Областна администрация – Русе ежедневно постъпва информация за нивата на реките и състоянието на хидротехническите съоръжения на територията на областта. Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев са в контакт с всички страни, имащи отношение по въпросите свързани с управлението на водите и са в готовност при необходимост или при повишаване на риска от наводнение за незабавна реакция. Екипите на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита населението са в готовност да реагират, ако обстановката се усложни. По предварителни данни валежните количества не се очаква да доведат до съществена промяна в речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. В края на седмицата се очаква чувствително повишаване на температурите. Допълнителна информация може да бъде намерена и на интернет страницата на МОСВ https://www.moew.government.bg/bg/prescentur/prognoza-za-opasni-yavleniya/.

