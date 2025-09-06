„Оръжието на свободата“ и героичните събития от 1885 г. оживяха в Сандрово

С поредица от събития и живи картини, пресъздаващи героичните моменти от края на XIX век, жителите на Сандрово отбелязаха днес 140 години от Съединението на България.

Тържеството се проведе в двора на училището и събра десетки жители на селото и региона. Организатори на честването бяха Община Русе, Кметство Сандрово, НЧ „Васил Левски – 1928“ и училищното настоятелство. Проектът „Възстановка на българските исторически събития – Съединението на Източна Румелия с Княжество България“ се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе.

Официален гост на събитието беше заместник-кметът на община Русе Златомира Стефанова. Тя поздрави присъстващите и подчерта значението на Съединението като символ на единството и силата на българския народ. „На това свято дело от 6 септември 1885 г. не му бяха нужни нито заповеди, нито външни покровители. То беше рожба на българския дух, на решителността и на вярата, че само заедно можем да бъдем силни и достойни. Съединението ни показва, че когато народът ни е единен, нито чужд натиск, нито вътрешни съмнения могат да ни спрат по пътя на националния идеал“, заяви Стефанова.

Кметът на Сандрово Георги Пенков призова жителите на селото да пазят силата на българския дух. „Съединението е нашият най-ярък урок по национално достойнство. Само когато сме заедно, можем да градим бъдеще за децата си и за България“, каза той.

По време на празника много посетители разгледаха музея на открито „Оръжието на свободата“, където бяха представени над 150 експоната – исторически оръжия и реликви, участвали в борбите за национално освобождение и обединение. Зрителите имаха възможност да разгледат още автентични униформи и снаряжение на български воини от различни епохи.

След това се състоя историческа беседа за събитията от 1885 г., придружена от живи картини, които върнаха публиката във времето на героичните дни.

Особен интерес предизвика интерактивната площадка за стрелба с исторически лък, въздушна пушка и пистолет, където младите участници се изпробваха в традиционни военни умения. Демонстрациите по историческа фехтовка и начално военно обучение също събраха много зрители.

За гостите бяха подготвени още три специално изградени открити музея – „Оръдеен разчет от Сръбско-българската война 1885 г.“, „Военно-полева болница“ и „Военно-полева кухня“. През целия ден звучаха възрожденски и патриотични песни, които връщаха спомените за героичните дни от миналото ни.

