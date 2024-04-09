Определиха победителите в литературния конкурс „На мира в света“

Вече са ясни победителите в Националния литературен конкурс „На мира в света“, организиран от Съюза на ветераните от войните на България, с подкрепата на Община Бургас.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОСМОТО ИЗДАНИЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКО ТВОРЧЕСТВО

НА МИРА В СВЕТА 2024 г.

РАЗДЕЛ ЛИТЕРАТУРА

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

СТИХОТВОРЕНИЕ

ПЪРВО МЯСТО: Йордан Костадинов Динев – 3 клас, СУ „Св. Св. „Кирил и Методий“ с. Рупите, общ Петрич

ВТОРО МЯСТО: Божидар Петров Динев – 3 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Рупите, общ Петрич

ТРЕТО МЯСТО: Янислав Станиславов Герчев – 3 клас, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Рупите, общ Петрич

ЕСЕ

ПЪРВО МЯСТО: Самир Абедин Вели – 4 клас, ОУ „Христо Г Данов“ с. Розино, общ Карлово

ВТОРО МЯСТО: Кристиян Станков Димитров – 3 клас, ОУ „Капитан Петко войвода“ гр. Варна, кв. Галата

ТРЕТО МЯСТО: Любомир Стоянов Марков – 2 клас, НУ „ Отец Паисий“ гр. Пазарджик

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

СТИХОТВОРЕНИЕ

ПЪРВО МЯСТО: Симона Симеонова Симеонова – 5 клас, ОУ „П. Р. Славейков“ гр. Велико Търново

ВТОРО МЯСТО: Бистра Георгиева Магунска – 7 клас, ОУ Христо Никифоров“ гр. Ловеч

ТРЕТО МЯСТО: Росен Йосифов Янков – 6 клас, Об. училище „Св .Св. Кирил и Методий“ – с. Априлово, общ. Горна Малина, обл. София.

ЕСЕ

ПЪРВО МЯСТО: Андреа Дачева – 7 клас, ОУ „Цветан Спасов“ гр. Плевен

ВТОРО МЯСТО: Бистра Георгиева Магунска – 7 клас, ОУ „Христо Никифоров“ гр. Ловеч

ТРЕТО МЯСТО: Ирена Иванова Петкова – 7 клас, ОУ „Христо Никифоров“ гр. Ловеч

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

СТИХОТВОРЕНИЕ

ПЪРВО МЯСТО: не се присъжда

ВТОРО МЯСТО: Полина Любенова Късева – ПГСИ „Пеньо Пенев“ гр. Бургас

ТРЕТО МЯСТО: Елена Сотирова Дулева – 11 клас, ПГ по Икономика “Иван Илиев“ , Благоевград

ЕСЕ

ПЪРВО МЯСТО: Виктория Пламенова Недялкова – 12 клас, гр. Дряново, обл. Габрово

ВТОРО МЯСТО: Соня Борисова Методиева – 8 клас, ПГ по Транспорт, Разлог, обл. Благоевград

ТРЕТО МЯСТО: Аделина Бисерова Кючукова – 9 клас, СУ „Васил Левски“, Крумовград

РАЗДЕЛ ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВО МЯСТО: Пресияна Иванова Георгиева – 1 клас, ОУ „Захари Стоянов“ гр. Варна

Втори път ПЪРВО МЯСТО: Бояна Борисова Янева – 2 клас, НУ „Отец Паисий“ гр. Пазарджик

ВТОРО МЯСТО: Лорена Пламенова Бояджиева – 1 клас, ОУ „Захари Стоянов“ гр. Варна

Втори път ВТОРО МЯСТО: Берен Ибраимова Басриева – 2 клас, Школа „Арт Попово“ гр. Попово

ТРЕТО МЯСТО: София Стоянова Кочева – 2 клас, НУ „ Отец Паисий“ гр. Пазарджик

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВО МЯСТО: Стела Момчилова Савянова – 5 клас, ОУ „Св. Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново

Втори път ПЪРВО МЯСТО: Здравко Венцеславов Минчев – 5 клас, ОУ „Св .Патриарх Евтимий“ гр. Велико Търново

ВТОРО МЯСТО: Симеона Симеонова Симеонова – 5 клас, ОУ „П .Р. Славейков“ гр. Велико Търново

ТРЕТО МЯСТО: Цветиана Тихомирова Петкова – 6 клас, Второ ОУ „Константин Фотинов“ гр. Лом, обл. Монтана

Втори път ТРЕТО МЯСТО: Ренан Тодоров Руменов – 7 клас, СУ „Бачо Киро“ гр. Летница, обл. Ловешка

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВО МЯСТО: София Иванова Ламбова – ПГ по Туризъм „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново

ВТОРО МЯСТО: Елена Минчева Петрова – 9 клас, СУ „Васил Левски“, Крумовград

ТРЕТО МЯСТО: Лора Венцеславова Стойчева – ПМГ „ Акад. Иван Гюзелев“, гр. Габрово

РАЗДЕЛ ФОТОГРАФИЯ

ПЪРВА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВО МЯСТО: Татяна Бобчева – 4 клас, ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ямбол

ВТОРО МЯСТО: Калоян Ивов Годжеров – 2 клас, НУ „Отец Паисий“, гр. Пазарджик

ТРЕТО МЯСТО: Габриел Владимиров Тодоров – 1 клас, НУ „ Отец Паисий“, гр. Пазарджик

ВТОРА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВО МЯСТО: не се присъжда

ВТОРО МЯСТО: Светослав Траян Илиев – 5 клас, ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен

ТРЕТО МЯСТО: Елка Петрова Баракова – 5 клас, ОУ „Д-р Петър Берон“ гр. Плевен

ТРЕТА ВЪЗРАСТОВА ГРУПА

ПЪРВО МЯСТО: Божидара Миленова Христова – ПГ по Туризъм „Васил Берон“ гр. Велико Търново

ВТОРО МЯСТО: Пламена Иванова Баева – 9 клас, ПГТТ „Атанас Димитров“гр. Нова Загора, обл. Сливен

Втори път ВТОРО МЯСТО: София Иванова Ламбова – ПГ по Туризъм, гр. Велико Търново

ТРЕТО МЯСТО: Константина Василева Василева – 11 клас, СУ „Никола Велчев“, гр. Самоков

Допълнително ще бъдат присъдени награди от военно-патриотичните съюзи. Същите ще бъдат обявени в деня на връчването на наградите – 8 май, 2024 г от 17.00 часа във Военен клуб Бургас.

Всички участници в конкурса ще получат Грамота за участие.

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