Опазването на подрастващите от киберпрестъпления – акцент на среща в Областната управа в Русе

Значението на киберсигурността сред подрастващите обсъдиха заместник областният управител на Русе Георги Георгиев и председателят на Българската академия за сигурност проф. Владимир Бронфенбренер.

„В дигиталния свят, в който растат нашите деца, киберсигурността е също толкова важна, колкото и сигурността на улицата или в училище. Интернет дава безкрайни възможности за учене и общуване, но крие и редица рискове“, каза Георгиев и отбеляза, че подрастващите трябва да бъдат не само умели потребители на технологиите, но и отговорни и предпазливи граждани на дигиталното общество. В края на октомври се предвижда провеждането на форум в Русе, посветен на борбата с кибертормоза над деца с подкрепата на Областната и Общинската администрация. Той ще се реализира като част от програма „Киберзащитници”, която е създадена да повиши информираността на широката общественост и да служи като източник на информация в областта на превенцията на кибертормоза над деца. Целта е с помощта на разработени от водещи израелски специалисти препоръки както към децата, така и към техните родители, максимално безопасно да използва Интернет, като се намалят случаите на тормоз в киберпространството. Израел е държавата-лидер в защитата на децата в онлайн среда. Там е и най-ниският процент в света на пострадалите в мрежата деца. Програмата в България е основана от проф. Владимир Бронфенбренер през 2019 г. и от 2021 г. се осъществява в партньорство с Агенцията по защита на детето в киберпространството – Израел, което от своя страна позволява да бъдат използвани всички последни разработки, включително методики, създадени от Агенцията. От 2021г. медиен партньор на програмата е „Стандарт“ медия, която всяка седмица публикува създадени от израелските специалисти препоръки към децата и родителите както в хартиеното, така и в онлайн изданието на медията. По мнението на Мария Габриел – еврокомисар за иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта /2019-2023/, програма „Киберзащитници” съответства на целите на програмата на Европейска комисия за дигитална грамотност.

Проучване, направено от Българска академия за сигурност, съвместно с Държавна агенция за закрила на детето през 2023 г., отчита 12.6% /70,000 ученика/ намаляване броя на пострадалите деца в мрежата в сравнение с 2021 г. като за 2023 г. намалението е 7.1%, в резултат на реализиране на програмата. Процентът на пострадали деца в мрежата в България е 51.9%. За сравнение средният показател за държавите членки на ЕС е 52%.

Припомняме, че благодарение на Областната администрация в Русе за първи път се проведе киберсимулация в реално време, показваща уязвимите места на бизнеса. Събитието бе част от провелата се през месец юни конференция под надслов „CYBERDEF 2025 – БИЗНЕС БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ: КИБЕРСИГУРНОСТ В ДЕЙСТВИЕ“.

