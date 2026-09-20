Нови машини ще подпомагат почистването и поддръжката на зелените площи, пешеходните пространства и улиците

ОП „ФЛОР“ разширява машинния си парк с нова техника, предназначена за по-ефективно почистване и поддръжка на зелените площи и пешеходните пространства.

В работата на общинското предприятие вече са включени две машини за събиране на листа, мини мулчер и тракторни косачки. Новото оборудване ще подпомага ежедневните дейности по поддържането на обществените пространства.

В следващите дни предстои да бъде въведена в експлоатация и нова система за машинно метене на улици, която е монтирана на мини челен товарач.

Към техниката на предприятието ще се присъедини и нов камион, закупен през миналата седмица.

Обновяването на машинния парк ще разшири възможностите на ОП „ФЛОР“ за извършване на дейностите по почистване, косене, събиране на растителни отпадъци и поддръжка на градската среда.