ONE DANCE WEEK е сред учредителите на най-голямата паневропейска мрежа на танцовите фестивали

Big Pulse Dance Alliance (BPDA) е многогодишен проект, подкрепен от Европейската комисия и иницииран от едни от най-влиятелните фестивали в Европа, а именно: Tanz in August (Берлин), Dance Umbrella (Лондон), Julidans (Амстердам), CODA (Осло), TANEC PRAHA (Прага), Dublin Dance Festival (Дъблин), New Baltic Dance (Вилнюс), Side Step Festival (Хелзинки), Festival Sismògraf (Каталуния), DanceCentrum (Стокхолм) и ONE DANCE WEEK (Пловдив).

Big Pulse Dance Alliance ще подкрепя ежегодно хореографи в техния преход от малък към по-голям мащаб при създаването на сценични произведения, а паралелно с това фестивалите ще копродуцират съвместно и създаването на продукции на открито с безплатен достъп.

Като съучредител на алианса ONE DANCE WEEK ще има задачата да подкрепя местната танцова общност, предоставяйки възможности за пътуване на български артисти в Европа, да копродуцира създаването и представянето на спектакли, както и да реализира мисията си да подкрепя балканските проекти по пътя им до големите европейски сцени.

Проектът ще допринася и за надграждането капацитета на културните оператори и артисти. С помощта на ментори и експерти ще се стимулира творческото управление на проекти, като се дефинират инструментите за преодоляване на предизвикателствата в работната среда.

Европейската танцова сцена създава предимно малки и средни продукции. Броят на пътуващите големите спектакли е все още ограничен и разрастването им изисква подкрепата на голям брой културни институции.

Целта на проекта е да диверсифицира програмите на големите фестивали и да достигне до по-широка публика чрез безплатно представяне на спектакли в публичното пространство, както и да допринесе за изграждането на устойчив танцов сектор.

Проектът ще насърчи създаването на много нови творби. Партньорите ще работят съвместно за справяне с предизвикателствата, пред които са изправени културните организации и артисти в ситуацията на световна пандемия.

През последните 40 години Европа работи усилено, за да затвърди позицията си на световен лидер в професионалния танц чрез високо качество на танцовото образование и професионализация в сектора. Този стремеж е и причината едни от най-влиятелните европейски фестивали да обединят безпрецедентно усилията си в общ алианс, чрез който да се изгради по-устойчив танцов сектор.

Участието на ONE DANCE WEEK в този проект е част от стратегията на Фондация “ЕДНО за Култура и Изкуства” да позиционира Пловдив по категоричен начин на европейската културна карта.

В началото на 2021 година Big Pulse Dance Alliance ще има свой уеб сайт и мобилна апликация, чрез които професионалната общност ще получава информация за всички активности на Алианса.