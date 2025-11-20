Окръжен съд Кюстендил и Районен съд Кюстендил наградиха победителите в ученическия конкурс „В страната на Справедливостта 2025г.“

Победителите от Община Кюстендил в Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта 2025 г.“ бяха наградени на церемония в Съдебната палата в гр. Кюстендил. Тазгодишното издание на конкурса се отличава с рекорден брой участници – 245, от 7 общини в Област Кюстендил. Наградени са общо 45 деца, в три категории: „Литературно творчество“, „Изобразително изкуство“ и „Фотография – Снимай Справедливостта“. Открита бе и Благотворителна изложба с отличените произведения. Със събраните средства ще бъде подкрепена благородна кауза. Втората част на церемонията по награждаването ще бъде утре, от 13, 30 ч. в Съдебната палата в гр. Дупница.

Домакини на днешната церемония бяха съдия Пенка Братанова – административен ръководител, председател на Окръжен съд – Кюстендил и съдия Чавдар Тодоров – административен ръководител, председател на Районен съд – Кюстендил.

Председателят на Окръжен съд Кюстендил, съдия Пенка Братанова цитира пред гостите куплет от една любима българска песен / текст – Миряна Башева, изпълнение – Богдана Карадочева /:

„Ако до всяко добро същество,

застане поне още едно,

ех, ще започне такъв живот,

че само си викам „Дано“.

„Благодарим на всички 245 добри деца, които застават зад каузата на конкурса „В страната на Справедливостта“, в неговото шесто издание.

Горди сме с всяко едно от Вас, деца! Затова и ще спазим традицията, да внесем красота, топлина и уют във Вашите домове, подарявайки Ви по една от нашите специално изработени за конкурса чаши, украсени с картини победители. Позволете ми да цитирам и две изречения от една от наградените литературни творби. Андреа Йорданова от Езикова гимназия „Д- р Петър Берон“ – Кюстендил казва: „Страната на справедливостта не е място на картата, а състояние на духа. И колкото повече хора я носят в сърцето си, толкова по- реална ще става тя“, заяви пред гостите съдия Братанова.

Председателят на Районен съд – Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров също поздрави гостите. „Със съдия Братанова обичаме да казваме, че ще се радваме някои от Вас деца да станат наши колеги. Впечатлен съм от началото на есето на Ивайла Стоянова от ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ – Кюстендил. То започва така: „Справедливостта и добротата са две взаимоизключващи се понятия. Първото се ръководи от разума, закона и равенството, а второто – от сърцето и емпатията. Ако човек иска да вземе справедливо решение, то той трябва да се абстрахира от своите чувства, защото в противен случай е възможно емоциите да повлияят на решението“. Ивайла, ти имаш качества да станеш съдия!“, каза съдия Тодоров.

Окръжен съд – Кюстендил, заедно с районните съдилища в Кюстендил и Дупница организира конкурса „В страната на Справедливостта“ за шеста поредна година. Той е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури”, през учебната 2025 / 2026 г. и се провежда със съдействието на Висшия съдебен съвет на Република България и Регионалното управление на образованието в Кюстендил.

Наградени днес бяха:

В Категория „Литературно творчество“

4 клас

Елена Георгиева Ангелова, на 7 години – ученичка във 2- ри клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Габриела Павлова Александър Йорданов Тодоров, на 10 години – ученик в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил; класен ръководител – Десислава Кирилова Дарина Станиславова Стойова, на 10 години – ученичка в 4-ти клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Валентина Ангелова

Огнян Огнянов Атанасов, на 10 години – ученик в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“, гр. Кюстендил; класен ръководител – Десислава Кирилова

5- 7 клас

Александра Светославова Стоянова, на 13 години -ученичка в 7-ми клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил; ръководител Ани Кюркчиева Йоана Костадинова Байректарова, на 11 години – ученичка в 5- ти клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Кюстендил; ръководител – Веселина Петрова Сияна Николаева Георгиева, на 12 години – ученичка в 6- ти „б“ клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Кюстендил; ръководител Полина Иванова

8– 12 клас

Андреа Мирославова Йорданова, на 16 години – ученичка в 10-ти клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Милена Стефанова Анна Тонева Ливадийска, на 16 години – ученичка в 11-ти клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Вероника Табачка Калоян Даниелов Канев, на 17 години – ученик в 11-ти „б“ клас на ЕГ „ Д-р Петър Берон“ – гр. Кюстендил; ръководител – Ивелина Джонева

Йоанна Иванова Тасева– ученичка в 8-ми „г“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ гр. Кюстендил

Ивайла Божидарова Стоянова, ученичка в 9-ти „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител – Лилия Евтимова

Георги Иванов Николов – ученик от 9-ти „а“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител – Лилия Евтимова

Категория „Изобразително изкуство“

1-4 клас

Асен Василев Ангелов, на 8 години – ученик в 3-ти „в“ клас на НУ “Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил; ръководител – Веселка Сотирова Симеон Чолаков – ученик в 1-ви „б“ клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Радостина Пенева и неговият брат Борис Чолаков, на 11 години – ученик в 4-ти „г“ клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител – Валентина Ангелова Яна Станиславова Стоянова – ученичка в 4-ти клас на НУ “Св. Кл. Охридски“ – гр. Кюстендил

Две деца от Кюстендил са в призовата тройка, във възрастова група 5- 7 клас. Трето място за:

Максимилиана Чаван Рок, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „Проф. Марин Дринов“ – гр. Кюстендил; ръководител Даниела Златкова

и Йоана Николаева Иванова, на 12 години – ученичка в 6-ти клас на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; класен ръководител Лидия Стефанова

8-12 клас

Елисия Благоева, на 18 години – ученичка в 12-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил

3.Стела Юлиянова Васева, на 15 години – ученичка в 10-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил; ръководител Детелина Тихолова

Победителите в раздел Фотография:

1-4 клас

Михаил Мартинов Григоров – ученик в 3-ти клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил; от клуб по журналистика „ Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев Гергана Ангелова Ганчева, на 7 години- ученичка в 1-ви „а“ клас на НУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Кюстендил Светли Светлозар Христов – ученик в 2-ри „а“ клас на НУ „Св. Климент Охридски“, гр. Кюстендил, класен ръководител Камелия Георгиева; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев

Журито присъди две първи места в група 5- 7 клас. Отличени са:

Александър Венцеславов Илчев – ученик в 6-ти клас на Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Дидияна Миланова; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев

Борислав Георгиев Ангелов – ученик в 7-ми „г“ клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Десислава Колева; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев

8-12 клас

Биляна Андреева Миланова – ученичка в 9-ти „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Галя Златковска; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев Георги Методиев Пангев – ученик в 12-ти клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил Христо Любомиров Димитров – ученик в 8-ми „в“ клас на ПМГ „Проф. Ем. Иванов“ – гр. Кюстендил, класен ръководител Детелина Тихолова; от клуб по журналистика „Гласът на ОДК“, с ръководител Венцеслав Илчев

Организаторите благодарят за съдействието на г- жа Маргарита Цекина – директор на детска градина „Слънце“, г- жа Емануела Дюлгерска – началник на отдел „Култура“ и на целия екип на отдела към Община Кюстендил, както и на ученикът – творец от ПМГ – Кюстендил, Янислав Боцев. Негови са проектите за специално изработената чаша, която ще получат абсолютно всички участници в конкурса и лимитирания календар „В страната на справедливостта“ за 2026 година.

Отличените рисунки, литературни произведения и фотографии ще могат да бъдат видени на Фейсбук страницата „Кюстендилски съдебен район“.

Очаквайте седмото издание на Областния ученически конкурс „В страната на Справедливостта“ през септември 2026 година!

Facebook

Twitter



Shares