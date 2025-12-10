Окръжен съд – Бургас дари учебници по право за нуждите на СУ „Йордан Йовков“

Окръжен съд – Бургас направи важно дарение за нуждите на СУ „Йордан Йовков“ – 30 броя актуални учебници „Основи на правото“.

Жестът е насочен към подпомагане на специализираната паралелка „Съдебна администрация“, професия „Съдебен служител“ на учебното заведение, която е и единствената такава в Бургаска област.

Учебниците, закупени със средства по Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, бяха предадени лично от съдия Вяра Камбурова – зам.-председател на Окръжен съд – Бургас, която посети училището и се срещна с ръководството му.

„Радваме се, че можем да допринесем за формирането на знания и ценности, които ще бъдат полезни на бъдещите професионалисти в съдебната система. За нас е важно, че ще имат актуални учебници, които да подпомогнат още по-доброто разбиране на правната материя“, сподели съдия Камбурова.

Директорът на училището Калина Пенева изрази своята благодарност за подкрепата, която Окръжен съд – Бургас продължава да оказва на учебното заведение, и отбеляза, че дарението е ценен ресурс, който ще подпомогне преподаването и развитието на специалността.

На място присъства и Христо Кръстев, който е учител по „Съдебна администрация“ в СУ „Йордан Йовков“ и един от най-дейните хора в популяризирането и утвърждаването на паралелката.

Окръжен съд – Бургас ще продължи да подпомага училището чрез общи образователни инициативи, лекции и посещения. Това е част от общата политика на съда за насърчаване на интереса на учениците към юридическите науки и разширяване възможностите за професионалното ориентиране към правото.

