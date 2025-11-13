ОИЦ – Русе представи актуални възможности за европейско финансиране и проектите на Община Русе

В залата на Областен информационен център – Русе днес се проведе информационна среща, която представи актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по програмите от споразумението за партньорство 2021–2027 г. Събитието бе открито от управителя на центъра Диана Аврамова.

В рамките на презентацията бяха акцентирани няколко отворени процедури, сред които:

• „Въвеждане на технологии от областта на Индустрия 4.0 в предприятията“, насочена към малки и средни предприятия за внедряване на дигитални решения и повишаване на киберсигурността;

• „Активни и компетентни организации на гражданското общество за повишаване на добавената стойност на политиката на сближаване в България“, предоставяща 100% безвъзмездна финансова помощ на неправителствени организации;

• „Зелени и цифрови партньорства за интелигентна трансформация“, която подпомага МСП за съвместни проекти с висши училища и научни организации;

• Актуални процедури през Агенцията по заетостта, включително „Квалификация, умения и кариерно развитие на заети лица“, „Младежки практики“, „Родители в заетост“ и „Избирам България“.

Във втората част на срещата заместник-кметът Златомира Стефанова заяви, че Община Русе се намира в активен етап на изпълнение на проекти на стойност близо 180 млн. лв., като се очаква общата стойност на проектите с европейско финансиране да достигне 200 млн. лв. до края на годината.

Директорът на дирекция „Международни политики, стопански дейности и анализи“ Ивайло Кадишев представи подробно проектите на Община Русе, финансирани по Плана за възстановяване и устойчивост, Програмата „Развитие на регионите“ и Програмата „Околна среда“ (ПОС). Сред тях са инициативи за подобряване на градската среда, включително саниране на жилищни сгради, реновиране на ДГ „Слънце“ и ОУ „Отец Паисий“, реконструкция на булевардна инфраструктура по бул. „Тутракан“, обновяване на 188 спирки, закупуване на електробуси и поставяне на иновативни кубове за пречистване на въздуха на ключови места в града и други дейности.

Предстои още изграждане на нов корпус на Доходното здание, ремонт на Обреден дом и Регионална библиотека „Любен Каравелов“, изграждане на открита сцена за събития, обновяване на Художествената галерия, ремонт на пътя Николово – Червена вода и ремонт на ДГ „Иглика“.

По линия на ПОС се реализират два проекта, свързани с подобряване качеството на въздуха – подмяна на отоплителни уреди и озеленяване на кални петна с цел намаляване на запрашеността в Русе.

Областен информационен център – Русе е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) и Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) в България.

