ОИЦ – Хасково представя актуалните възможности за европейско финансиране през 2026 г.

На срещата ще бъдат представени и резултати от проекти по Плана за възстановяване и устойчивост в област Хасково

Областният информационен център – Хасково организира среща с представители на местни, регионални и национални медии, посветена на актуалните и предстоящите възможности за финансиране през 2026 г.

Събитието ще се проведе на 4 септември, петък, от 11:00 часа в офиса на ОИЦ – Хасково на бул. „България“ №140, ет. 1, Бизнес Център II.

Акцент върху европейските фондове и ПВУ

По време на срещата ще бъде представена информация за възможностите за финансиране по Европейските фондове за споделено управление през настоящата година.

Участниците ще бъдат запознати и с постигнатите до момента резултати от изпълнението на проекти по Националния план за възстановяване и устойчивост на територията на област Хасково.