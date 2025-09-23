ОИЦ – Хасково организира работна среща с медиите относно концепциите за интегрирани териториални инвестиции от област Хасково

На 24 септември 2025 г. (сряда), от 13.00 часа, в офиса на Областен информационен център – Хасково, бул. „България” № 140, ет. 1, Бизнес Център II, ще се проведе среща с представители на местни, регионални и национални медии.

На срещата ще се представи информация относно концепциите за интегрирани териториални инвестиции от област Хасково, преминали оценката за Административно съответствие и допустимост, графика за провеждане на публичните дискусии по места, основна информация за концепциите, както и възможността за включване на заинтересованите страни и широката общественост в процеса на оценка, чрез изразяване на мнение за концепциите в онлайн анкета.

Facebook

Twitter



Shares