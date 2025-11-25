Ограничават се всички видове транспорт по лявата лента за движение на път SZR 1190
Движението на моторни превозни средства ще се нормализира незабавно след приключване на ремонтните дейности
До 19 декември 2025 г. се въвежда временна организация на движението на личен, обществен, договориран транспорт и на моторни превозни средства, извършващи транспорт за собствена сметка, от км 4+400 до км 4+900. Ограничението важи за лявата лента за движение по път SZR 1190 гр. Стара Загора – Калояновец – Воденичарово.
Движението ще се регулира със светофарна уредба.
Община Стара Загора апелира към водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и да спазват стриктно вертикалната маркировка.
