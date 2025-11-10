Ограничават пешеходното движение по ул. „Цар Освободител“ заради строежа на велоалеята

От 12 ноември затворени за пешеходно движение ще бъдат два участъка от източната страна на ул. „Цар Освободител“ в Търговище. Забраната е за период от един месец и е във връзка със строителството на новата велоалея по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ).

Затворен ще е участъкът от подлеза до светофарите на кръстовището на ул. „Цар Освободител“ с улиците „П. Р. Славейков“ и „Трети март“. Пешеходното движение към блоковете на ул. „Цар Освободител“ №35 и 36 ще се осъществява през западния тротоар на улицата и по пешеходната пътека срещу подлеза.

Другият участък, който ще е затворен за пешеходци, ще е в района на минералния извор. Достъпът до него ще се осъществява през паркинга в близост.

Продължава и работата по другите участъци навелоалеята, която ще е с дължина от над 2 км и ще достига до околовръстния път. Паралелно се работи и по изграждането на велосипедна алея от западната страна на улицата. Тя започва от кръстовището на ул. „Цар Освободител“ с бул. „Трайко Китанчев“, като продължение на съществуващата. Дължината й ще е над 700 м.Обновяват се и тротоарите по протежение на велотрасетата. При пресичането на алеите с прилежащите улици и входове се понижава нивото на бордюрите. Между пешеходните пространства и велосипедната инфраструктура се поставят и тактилни плочи.

Припомняме, че изискване по програмата бе новата велоалея да е изградена на общинска територия, което не позволява удължаването й след връзката с околовръстното шосе. За продължаване на алеята и свързването й с вече съществуващата към Момина чешма Общината ще търси съдействие от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта е на следващ етап, с тяхна подкрепа, да се ремонтира и мостът над река Врана. Той е извън регулация, част е от националната пътна мрежа и Общината няма правомощия да извършва ремонтни дейности там.

Изграждането на велоалеята се финансира по процедурата за екологосъобразна мобилност по ПВУ. Община Търговище кандидатства за финансиране съвместно с Община Шумен. Партньорството между двете общини бе задължително условие за участие в процедурата.Стойността на проекта е 1,83 млн. лв.

Facebook

Twitter



Shares