Ограничават пешеходното движение по ул. „Цар Освободител“ заради строежа на велоалеята

понеделник, ноември 10, 2025
От 12 ноември затворени за пешеходно движение ще бъдат два участъка от източната страна на ул. „Цар Освободител“ в Търговище. Забраната е за период от един месец и е във връзка със строителството на новата велоалея по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ). 

Затворен ще е участъкът от подлеза до светофарите на кръстовището на ул. „Цар Освободител“ с улиците „П. Р. Славейков“ и „Трети март“. Пешеходното движение към блоковете на ул. „Цар Освободител“ №35 и 36 ще се осъществява през западния тротоар на улицата и по пешеходната пътека срещу подлеза. 

Другият участък, който ще е затворен за пешеходци, ще е в района на минералния извор. Достъпът до него ще се осъществява през паркинга в близост. 

Продължава и работата по другите участъци навелоалеята, която ще е с дължина от над 2 км и ще достига до околовръстния път. Паралелно се работи и по изграждането на велосипедна алея от западната страна на улицата. Тя започва от кръстовището на ул. „Цар Освободител“ с бул. „Трайко Китанчев“, като продължение на съществуващата. Дължината й ще е над 700 м.Обновяват се и тротоарите по протежение на велотрасетата. При пресичането на алеите с прилежащите улици и входове се понижава нивото на бордюрите. Между пешеходните пространства и велосипедната инфраструктура се поставят и тактилни плочи.

Припомняме, че изискване по програмата бе новата велоалея да е изградена на общинска територия, което не позволява удължаването й след връзката с околовръстното шосе. За продължаване на алеята и свързването й с вече съществуващата към Момина чешма Общината ще търси съдействие от Агенция „Пътна инфраструктура“ и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Целта е на следващ етап, с тяхна подкрепа, да се ремонтира и мостът над река Врана. Той е извън регулация, част е от националната пътна мрежа и Общината няма правомощия да извършва ремонтни дейности там. 

Изграждането на велоалеята се финансира по процедурата за екологосъобразна мобилност по ПВУ. Община Търговище кандидатства за финансиране съвместно с Община Шумен. Партньорството между двете общини бе задължително условие за участие в процедурата.Стойността на проекта е 1,83 млн. лв.

